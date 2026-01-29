A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila

Si deciden ir por separado, el PAN y el PRI serán “barridos” por Morena en los comicios locales que se avecinan, anticipan los exdirigentes del albiazul a través de un escrito dirigido a Jorge Romero, presidente nacional de su partido.

A unas horas de que venza el plazo para registrar alianzas y coaliciones rumbo a la elección de diputados locales, el panismo estatal anuncia el “desdibujamiento” de su partido en el país y una desbandada en la entidad, preámbulo de su debacle.

A través de una carta, los expresidentes de la institución en Coahuila desde 1999 intentan convencer a su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, de dar marcha atrás a su decisión de no aliarse o coaligarse con ningún partido en el país.

Para la media docena de firmantes de dicho escrito, esta determinación representa “un gravísimo desdibujamiento” de lo que ha venido representando el Partido Acción Nacional, fenómeno al que han contribuido “con creces” todos sus militantes, “unos por acción y otros por omisión”.

En un hecho sin precedente, los exdirigentes estatales Rosendo Villarreal Dávila, Ernesto Saro Boardman, Esther Quintana Salinas, Carlos Ulises Orta Canales, Bernardo González Moralez y Jesús Tello de León coinciden en señalar que lo anterior ha costado al partido “la pérdida de confianza del electorado que otrora votaba por nosotros, y eso duele”.

Al tiempo que el partido está “muy cerca” de perder su registro nacional, “en Coahuila nuestro problema —agregan— es gravísimo: somos ya la cuarta, casi la sexta fuerza política, cuando ocupamos por larga data el segundo lugar en las preferencias electorales”.

En tono dramático, los exdirigentes estatales advirtieron textualmente: “La caída del PAN en nuestro estado es inminente si no tomamos decisiones inteligentes, traducidas a estrategias y acciones para remontar”.

“No podemos darnos el lujo de ir solos a la contienda de este año 2026 porque va en contra de lo que los ciudadanos de Coahuila esperan de nosotros, tal y como nos lo han hecho saber a través de las urnas en ocasiones anteriores”, asientan.

“Sería una irresponsabilidad —insisten a su líder nacional— de ambas dirigencias, de usted en lo nacional, y de la licenciada Elisa en lo local, empeñarse en que vayamos solos”.

Refieren que el anuncio de su máximo representante de que Acción Nacional participará en solitario “se oye muy bonito en el discurso, pero hasta ahí”, el hecho es que en Coahuila “no estamos en condiciones” para ello.

Argumentan: “Debemos ir con el PRI o nos barre Morena”, en virtud de que “no tenemos la fuerza —revelan—, ni los tricolores ni nosotros, para atajar y derrotar los cañonazos de billetes que reparte el régimen federal”.

“Reconsiderar es de sabios”, le aconsejan a Romero Herrera.

Tras destacar la baja participación que plantean las próximas elecciones locales, dado que “al elector no le importa la integración del poder legislativo”, le recordaron a su presidente nacional que en Coahuila opera un gobierno de coalición, lo que significa que “existe un compromiso preexistente” con la ciudadanía.

Por otra parte, “es una ilusión pensar que, al ir solo, el partido crecerá, y como ejemplo tenemos la elección de 2024, donde se jugó en coalición en lo federal, y solos en lo local; el resultado en coalición fue de casi el 8% de las preferencias, y jugando solos, apenas un poco más del 4 por ciento”.

Los firmantes expresaron también a Jorge Romero Herrera que quizá pudieran coincidir con su determinación de no ir en alianzas en las futuras elecciones, pero solo a nivel federal, ya que “en Coahuila eso no es posible en estos momentos”.

En tal virtud, le solicitan: “transmita usted ante los medios nuestra solicitud. Las reglas tienen excepciones. Permítanos ser factor para la derrota de Morena y debilitarlos con todo en 2027”.

Los expresidentes invitaron a su líder nacional a venir a Coahuila, en virtud de que “no hemos tenido el honor —le escriben— de que nos visite ni por una sola ocasión”.

“Lo invitamos a que se reúna con la militancia, con el consejo estatal y con la comisión permanente, y que sea usted el que les dé la buena nueva de que vamos en alianza, o bien, que dialogue, escuche y exponga sus argumentos, y lleguemos a un acuerdo si es que no hay alianza para el 2026 y que vamos solos”.

También le hacen ver que el PAN ha obtenido su fuerza de las realidades locales, no a partir de “decisiones unilaterales desde el centro”

El que actualmente Acción Nacional cuente con cinco diputados en el Congreso local se debe, en mucho, a los votos en alianza con el PRI, y si este arrasó en la gubernatura, “fueron los votos del PAN los que proveyeron”, sostienen.

“Esta es la solicitud que le hacemos muy respetuosamente: ayúdenos a recuperar a Coahuila, ayúdenos a volver a crecer y a no entregar al estado a Morena. Pondere, por favor, lo que eso significa, una legislación más para aprobar toda suerte de atrocidades en el Congreso de la Unión”.

“De persistir en su decisión —le reportan—, algunos compañeros nos han dicho que se irían del partido, y no a otro partido, sino a su casa, porque cuando eres panista de hueso azul, lo eres para siempre”.

“Y, finalmente, presidente nacional, lo invitamos a venir a Coahuila a dialogar con nosotros y con el panismo de estos lares. Por supuesto, la presidenta estatal —Elisa Maldonado Luna— está cordialmente convocada”, concluye la misiva.

davidguillenp@gmail.com