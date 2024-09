La lluvia no fue obstáculo para que los convocantes de una asociación dedicada al rescate de animales en situación de calle llegaran con ánimo al Bosque Urbano. Cargada de una manta con el nombre de la asociación, una carpa, mesas y sillas plegables, la coordinadora dijo, sonriente: “Nos dijeron que no iba a llegar nadie”, refiriéndose al clima. “Pero nosotros les contestamos ‘No pasa nada. Es sólo lluvia’”.

Lo compartía al primer grupo de personas que respondieron al llamado de participar donando alimento y artículos de limpieza para colaborar con la asociación. Y tenía razón: no era más que lluvia; los simpatizantes de la asociación empezarían a llegar a lo largo de las horas.

Entre quienes forman parte de grupos con intereses afines se inaugura una comunidad. La identificación, en este caso, por el amor hacia los animales, el respeto, preocupación y cuidado hace que fluyan las conversaciones de una manera natural.

Así, una joven colaboradora comparte con el resto la historia del gato que, con deficiente vista, llegaba hasta su casa, invitado por el aroma de la comida que ella empezó a colocar en la cochera cuando lo vio cerca y con problemas.

Obtuvo su confianza y el gato ahora forma parte de su hogar, en donde convive con un perro también rescatado de la calle. Ella cargaba, para donar, 10 kilos de alimento para perro. Se le sumaban con entusiasmo donadores con artículos de limpieza y más croquetas, algún otro con fórmula para perros recién nacidos.

“Nos cae muy bien la fórmula, pues en este momento recibimos un cachorro abandonado en la basura”.

Historias como esta se repiten incesantemente. Perros y gatos abandonados o lastimados. Vulnerables en una sociedad que los maltrata, pero muchos de ellos salvados por la acción y el rescate de asociaciones que llevan en su nombre el encargo que con generosidad se han impuesto a sí mismas.

La joven que rescató al gato y al perro de la situación de calle en que vivían, los muestra en imagen, feliz de poder ahora darles una vida digna y feliz. Más tarde llegarán otros donadores para contribuir con esta causa. Las conversaciones en común llevan a las imágenes de aquellos que ha retratado esta asociación y otras más que existen en la ciudad: animales abandonados en la mitad de una vialidad o en basureros; otros más en las azoteas o con correas, amarrados a rejas de ventanas de las casas.

Quienes participan en las colectas no conocen físicamente a quiénes irá a parar su donativo, pero las imágenes dichas son propulsoras para moverse, para trasladarse y contribuir. El cariño hacia los animales sobrepasa todo: de permanecer en casa el domingo, prefieren salir a hacer compra y participar en la campaña.

La importante labor que desarrollan estas asociaciones tiene como escenario el Bosque Urbano . El apoyo que se brinda en sus espacios es fundamental para que sea posible continuar con una labor tan encomiable y tan necesaria.

Animales que en desgracia les fue cambiada la vida ha sido, es y será posible gracias a la preocupación sincera, al cariño hacia ellos y el respeto que merecen a contracorriente de otra parte de la sociedad hostil, por decir lo menos.

Bien, por Acción y Rescate .

BREVE CRÓNICA URBANA

Observar las ventanas a punto de quebrarse no fue la mejor vista al subirse a la ruta urbana. Esperaba que fuera en esta ocasión el único tema del cual llegar a hablar, como todos los días, del pésimo sistema de transporte que ha de emplear para trasladarse de un lugar a otro. Pero no. La excesiva velocidad que siempre imprime en determinados retornos de pronto se aligeró. El camión traqueteó y finalmente se descompuso; pasaron largos minutos antes de explicar a los pasajeros de qué se trataba. Esperarían otra ruta, que, como siempre, ahora sí, tomaría el retorno que el otro no completó en la riesgosa velocidad de siempre...

Y al recoger con un familiar la credencial nueva que necesita y sustituye a la del Saltibús, le costó la placa que le robaron cuando estacionó su coche para trasladarse a las oficinas municipales... en fin.