Ahora mismo, ¿cuál es la urgencia de lanzar candidatos a la gubernatura de Coahuila?

Hace 17 años, diversos medios de comunicación con presencia en Coahuila me invitaron a colaborar con mis puntos de vista sobre diferentes temáticas. Sólo que después de un tiempo preferí deslindarme, apartándome de algunos (seis), en virtud de que los criterios de esas empresas no coincidían con mis artículos, por lo que opté por retirarme a pesar del ofrecimiento de que las puertas estaban abiertas.

En unos cuantos meses más, estaremos llegando apenas a la mitad de la administración pública estatal que comanda Manolo Jiménez , y ya existen voces que señalan nombres de algunos de los posibles candidatos que pudieran acceder a ese puesto.

La tendencia la he plasmado bajo un criterio respetuoso, reproduciendo lo que considero es la verdad. Aclaro que VANGUARDIA, mi casa editora, me ha admitido desde hace ocho años y jamás sus ejecutivos me han sugerido temas para escribir sobre determinada línea, y sin quitar ni una coma en mis entregas. Comento lo anterior tomando en cuenta que mis dichos, en algunas ocasiones, han caído en el terreno de la mordacidad, dejando ver la contundencia de mis afirmaciones. Perdón por la petulancia.

Por el lado oficial, me atrevo a asegurar que ni siquiera los más allegados al gobernador o al presidente municipal de mi ciudad, Saltillo, hasta ahora, me han insinuado algún tema.

Ya entrando en materia, por parte del Ejecutivo del Estado se ha notado su persistencia en dejar entrever, mediante acciones desvanecidas, alguna predilección por alguien a quien pueda abrirle el camino, pues la suspicacia del gobernador lo ha hecho tomar reserva extrema en ese punto, ya que la ignición para la cocción todavía no marca el tiempo y se puede quemar.

El camino que desde el inicio de su periodo gubernamental tomó Manolo Jiménez como gobernador del Estado, lo hizo visualizando las dos vías que conforman una bifurcación y que con inteligencia ha podido alternar. Por un lado, ha sabido navegar dentro del poder político, cuya presencia es bien vista por las alturas. Por el otro, ha construido una arquitectura administrativa y ejecutiva que ha derivado en el cumplimiento de las demandas sociales. Esta arquitectura ha constituido un engranaje que sostiene un equilibrio entre las dos plataformas, de las que ha resultado un buen gobierno.

En materia electoral, ¿qué pretenden los opositores aglutinados en algunos partidos, o electores que no simpatizan con esos mismos, de manera que reconozcan que la conducción del Ejecutivo del Estado, en estos dos segmentos, está dando resultados, acercando condiciones favorables para la ciudadanía?

El próximo 7 de junio será una fecha importante en la vida política del Estado y también del gobernador como líder moral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que la elección de ese día será un acto fundamental, pues la conformación del Poder Legislativo deberá ser apuntalada por miembros de su partido que le solventen las normas que proponga al Congreso con el beneplácito correspondiente y lo conduzcan al final de su encargo.