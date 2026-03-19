Coahuila: Morena y sus posibles candidatos al Congreso del estado

Diga si no esa práctica que ha puesto en marcha el partido, de escoger a los candidatos a las diputaciones locales en las personas encargadas de los comités municipales, representa una holgazanería al omitir la realización de un trabajo de investigación hurgando dentro de sus filas para encontrar cuadros que realmente vivan la esencia de la ideología de Morena, y asimismo den prueba de tener conocimiento de lo que su partido quiere en su caminar dentro de la democracia.

La sumisión extrema de Morena en el cumplimiento de las indicaciones dictadas por Andrés Manuel López Obrador , transmitidas a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y luego de la dirigente nacional del partido –quien visiblemente carece de tacto político–, se degrada al llegar a los comités locales. Esta cadena de mando produce una interpretación que parece no ser fidedigna y hace que se pueda tergiversar el sentido de las estrategias que se quieran poner en práctica y diluir los resultados de las elecciones que están por venir en junio.

Sin el ánimo de degradación, es muy claro que ese partido, al menos en Coahuila, se ha ido despintando y su caudal disminuyendo como si fueran los tiempos de secas; por más que atraigan a los que tienen intereses económicos, aunque sean de otro color, como el Partido Verde o los despistados del Partido del Trabajo.

¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que Morena, a pesar de su ineficiencia, al no esforzarse por buscar candidatos, es un partido cuya membresía no agrupa a políticos con peso específico –que no los tiene–, por lo que no hay otra forma más que arriesgarse con elementos sin atributos dentro del ambiente partidista, con sólo algunos conocimientos que opacamente les dejó López Obrador, endosándoles sus ideas descabelladas basadas en una ideología amañada, pero que fue aceptada por la población que, sin entenderla, la adoptó con sus respectivas cuotas en numerario que, hasta la fecha, proporciona con el señuelo de salvar a las clases menesterosas.

Aquí en nuestra entidad, el grupo de simpatizantes de Morena que realmente ofrece su empeño de lucha es tan raquítico que es difícil que constituyan una pujanza sólida para enfrentar decisiones sustantivas y convencer a la ciudadanía de resultados que forjen el porvenir para todos.

Aquí en Coahuila, Morena ha sido un partido perdido, un ente brumoso que navega como un desgarrón de niebla. Y su avance camina como un viento suave en las ramas, lo que ayuda a que los otros partidos se robustezcan y puedan dar la pelea en la elección que conformará al Poder Legislativo con visos de victoria, además del gran plus fincado con otro ingrediente, como lo es el trabajo desarrollado por el gobernador.

Ya he comentado infinidad de veces que la elaboración y revisión de iniciativas de leyes en los países democráticos las producen parlamentarios con formación académica, muy contrario a muchos de los nuestros, pues aquí hay de todo.

¿Quiénes serán los candidatos de Morena que intenten pelear por una curul que reúnan lo mínimamente aceptable para dirimir normas que estén sustentadas en criterios jurídicos?

Morena, a nivel nacional, está sufriendo una descomposición derivada de una incompatibilidad de criterios de algunos de sus miembros, lo que ha desencadenado una serie de inconformidades que ha hecho que germinen grupos de correligionarios que difieran unos de otros, lo que alienta a posibles derrotas en las elecciones que vienen en los siguientes años.