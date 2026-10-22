¡Ahora resulta que las mujeres somos responsables por el arreglo personal de nuestras parejas!

Esta semana he visto muchas cosas que me tienen con los pelos de punta y en modo “ataque”. Ahí les va una. “Si te gustan los hombres guapos, arregla al tuyo. Ponlo a dieta. Qué se bañe. Que se lave la boca. Que haga ejercicio. No hay maridos feos, solo mujeres descuidando al tlacuache ese.” Cosas así me hacen querer ser dragón y escupir fuego de la boca. Ha sido una semana de este tipo de publicaciones. Dicen por allí que hoy día las mujeres independientes y maduras hemos (sí, me incluyo) renunciado a buscar relaciones de pareja. Y la verdad, con lo que he estado observando, yo sí me uno al movimiento de la solitud.

Si un hombre no tiene suficiente autoestima para cuidarse lo suficiente, ¿yo para qué chingados lo quiero? Y si fuera mi marido ya y se dejó tantísimo, ¿para qué quiero seguir con él? Sí, con eso estoy asumiendo que yo no soy una mujer descuidada, fodonga, y así. Bajo esas circunstancias yo no soy responsable del autocuidado de un otro. Se supone que una pareja, ante todo, son dos adultos que establecen una relación de iguales. Obvio que estamos lejos de eso en muchas ocasiones.

Me parece que cuando no encontramos cómo resolver una situación tenemos la tendencia a buscar culpables. Alguien vio a un hombre fachoso y sucio y decidió que había que buscar una razón que no fuera el hombre mismo. Hmmmm...tal vez su madre en su papel de suegra. Eso lleva un nivel de humor psicológico que quizá pase desapercibido, pero ella sería la última que debería criticar en este caso.

Recuerdo que me reclamaban muchas personas el hecho de que no me dediqué a enseñarle a mi exmarido a hablar inglés. ¿Era mi tarea? Para algunos sí. Para mí, la relación de pareja no incluye enseñanza de idiomas. Incluye comunicación y yo hablaba español ya. Mi marido, en su tiempo, era libre de estudiar inglés si hubiera sido algo que deseaba para su vida. Él es un hombre muy limpio pero, si no lo hubiera sido no me hubiera juntado con él. Y si me hubiera dicho que quería que yo le enseñara inglés, tampoco hubiera aceptado. En pareja, las mujeres no somos las mamás, los hombres no son los papás...y así.