Al diablo López Obrador

La “ciencia ficción” con lo que trató de descalificar y desacreditar Sheinbaum los adelantos en los medios, en particular en este espacio, sobre los objetivos de las investigaciones de Estados Unidos –de lo que había sido informada por Washington–, se volvió tangible para la opinión pública con estas nuevas revelaciones, que tienen como prueba de verosimilitud la grabación de la gobernadora y que se haya publicado en un medio estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó muy mal la semana pasada y terminó peor. Amaneció el lunes con la revelación del columnista de El Universal, Héctor de Mauleón , de una grabación en donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila , manifestaba su intención de negociar con Estados Unidos la cancelación de su visa por probables vínculos con el crimen organizado. Y el sábado se durmió con la revelación de The New York Times sobre una decena de gobernadores y legisladores, principalmente de Morena, que se acercaron a autoridades estadounidenses para ofrecerse como informantes.

Conociendo los arranques de la Presidenta, probablemente esto provocó su ira, pero en el fondo, ninguna de las figuras de Morena tiene incentivos para cerrar filas con la 4T, porque la disyuntiva es ser capturados, como hizo un comando estadounidense con Ismael “El Mayo” Zambada, o negociar su situación legal a costa de dar detalles sobre lo que vieron y vivieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus relaciones con los cárteles.

El objetivo de Estados Unidos es el gobierno de López Obrador, que cada vez queda más evidenciado que construyó la fuerza electoral de Morena con dinero del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa, y la movilización del crimen organizado en apoyo a candidatas y candidatos de su partido. Las frecuentes revelaciones de esos respaldos llevarán hacia un futuro análisis, ante la necesidad de más información, sobre cuál fue el combustible que realmente permitió los tsunamis electorales de Morena, y determinar si el crimen organizado influyó solo en 2018 y, junto con los programas sociales, en 2024, como impulsor del voto.

La participación del crimen organizado en los procesos electorales no es del total desconocimiento de Sheinbaum, a quien le entregaron en su campaña presidencial un informe de la DEA y la Marina sobre la red del huachicol de Sergio Carmona, en donde figuraba prominentemente el entonces líder de Morena y actualmente secretario de Educación, Mario Delgado, así como el mapa de cómo se financiaron las campañas para gobernador de las dos Baja Californias, Michoacán, Nayarit, Nuevo León –la única que perdió–, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con dinero sucio.

Las investigaciones estadounidenses son más amplias. Hay dos sobre el apoyo financiero de Venezuela e Irán a las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018, y una que se detectó durante el seguimiento de lavado de dinero entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Nicolás Maduro en Puerto Rico, por una intercepción telefónica que reveló una conexión con la Presidencia obradorista. Hay más recientes, con las aportaciones de Zambada, Los Chapitos y Hugo Carvajal, quien fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez y actualmente es testigo cooperante de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene un abanico de posibilidades para atacar la narcopolítica en México, y las presiones que han hecho contra el gobierno mexicano provocaron una externalidad: la urgencia de algunos políticos por llegar a un acuerdo de cooperación con la Administración Trump. The New York Times lo planteó el sábado: “Tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido (de Sheinbaum) y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”.

Sheinbaum apostó al choque, lo que pareció una decisión temeraria considerando la asimetría de fuerzas y la debilidad de tener que defender a un gobierno como el de López Obrador con tantas vulnerabilidades. Tampoco cedió a las presiones de los duros, porque ella también pertenece al ala radical de la 4T. De ahí la defensa a políticos como el senador Adán Augusto López, con quien mantiene una disputa por el poder que se está centrando en Chihuahua –en otras columnas se detallará ese conflicto–, y que es el principal objetivo prioritario de Washington, en función del número de veces que le han planteado los estadounidenses que le abra un proceso penal.

La defensa de López es similar a la efectuada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el temor a que, en caso de que fueran extraditados a Estados Unidos, comenzaran a cooperar con los fiscales y alumbrar lo que en Washington saben con datos de inteligencia, pero necesitan judicializar: que todos los caminos que conducen a la intersección de Morena con el crimen organizado fueron autorizados por López Obrador.