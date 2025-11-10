Al palacio del rey

Solo los convidados. Blindado significa nadie sale nadie entra. Colapsar la vialidad en el derredor del enorme construido por Bernardo Reyes. Cantera de San Luis Potosí. Vitrinas sin valor artístico. Excepto por el plomo de la fundación como conector y fijante.

La casta de los socios de su padre, el medio hermano, mariana y Don Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Cuatro años de mendigar recursos. De esconder partidas en Agua y Drenaje. Aumento de cuotas por encima del índice inflacionario por el derecho vital.

Vialidad resulta la broma cruel de Hernán Villarreal. Funcionarios sin mayor provecho a cobrar 128 mil pesos mensuales.

A cuatro calles, por Modesto Arreola y Zaragoza, los carentes de techo, los menesterosos de la tierra cargan desde Isaac Garza sus exiguas posesiones. Los brazos y las piernas ya no dan para continuar la marcha por el desierto de concreto.