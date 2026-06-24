Alerta en el Partido Verde por investigación de Estados Unidos

Cuando llegan a Estados Unidos, integrantes del Partido Verde sacan sus relojes caros. Se hospedan en sus departamentos o casas de lujo. Se van de shopping a los centros comerciales más exclusivos. Cenan bien y beben mejor. Cuando se agotan los 9 mil 900 dólares en efectivo que la ley americana les permite ingresar a su territorio sin declarar, empiezan a desfilar las tarjetas de financieras casi desconocidas que les gestionó algún amigo facturero. Los vehículos deportivos de alta gama que no pueden pasear en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chiapas o San Luis Potosí, los manejan en Miami o Houston. Cuando llegan a Estados Unidos, los verdes desahogan la frustración de tener que fingir austeridad en México, porque son aliados de Morena. Porque lo suyo es más bien la ostentación, el lujo. Piense usted en un integrante del Partido Verde. El primero que le venga a la mente. Y dígame si no encaja con la descripción del párrafo anterior. Les encanta, les fascina Estados Unidos.

Por eso hay alerta en el Partido Verde. Qué digo alerta. Alerta máxima: El gobierno de Estados Unidos activó una revisión de las actividades financieras en ese país de todos los legisladores y gobernadores del régimen. Y en el régimen están incluidos los del Partido Verde. Según fuentes de primer nivel, les empezaron a saltar alertas amarillas en las visas y revisiones secundarias en el “cuartito”; algunos de sus bancos americanos los contactaron para reportarles que el gobierno de Trump había pedido información sobre sus cuentas y a algunos incluso se las cancelaron. Hubo igualmente auditoría a sus propiedades inmobiliarias y pago de impuestos correspondiente. Ante la alerta máxima, la cúpula del Partido Verde actuó de inmediato. Buscó un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, de entrada, a través de la embajada en México. Según las mismas fuentes, el planteamiento fue diáfano: ¿qué tenemos que hacer para que esto no avance? No podemos ni queremos perder nuestras visas.

Y ahí todo estuvo sobre la mesa. Romper la alianza con Morena, hablar de quien haya que hablar... El Verde tiene claras sus prioridades. Y su “sueño americano” –casas, departamentos, coches, cuentas, compras, restaurantes, vinos– va primero. Para mala suerte del Verde, el asunto llegó a oídos de la presidenta Sheinbaum. Ya sabe que ofrecieron lo que hiciera falta con tal de arreglar su problemita con Estados Unidos. SACIAMORBOS El pasado 11 de junio en estas Historias de Reportero le revelé que el gobierno de Estados Unidos tenía en la mira al gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas. El gobernador dijo al día siguiente que no era cierto. Ayer, el propio gobernador reconoció que Estados Unidos le puso una “alerta amarilla” en su visa. @CarlosLoret

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