Rompe el PVEM con Morena en Colima de cara a elección de 2027

COLIMA, COL.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió su alianza con Morena en Colima y este martes anunció que irá solo en el proceso electoral del próximo año en el que se renuevan la gubernatura, el Congreso local y las 10 alcaldías. El dirigente estatal del PVEM en el estado, el senador Virgilio Mendoza, informó en conferencia de prensa que no participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura y buscará la postulación de su partido para contender en la elección de 2027 por la gubernatura.

Afirmó que en Colima hay condiciones para que el Verde gane el gobierno del estado sin depender de Morena, como ocurrió en 2021 en San Luis Potosí.

RESPALDO A SHEINBAUM Aunque insistió que en Colima los derroteros del PVEM y Morena son distintos porque hay gente que busca un cambio de rumbo en la administración pública, aseguró que a nivel nacional se mantiene el compromiso y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mendoza también abrió la posibilidad de construir en Colima un frente opositor contra Morena, pues “la política es circunstancial”, dijo.

A pesar de que el senador colimense se considera el cuadro del PVEM mejor posicionado para lograr arrebatarle a Morena la gubernatura, dijo que respetará el método de elección de candidatos que en su momento defina el partido.

NUEVOS LIDERAZGOS “La gente ya no quiere políticos que prometen y desaparecen. Quiere respuestas reales”, sostuvo Pepe Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad mexiquense, al dar a conocer que en el último año más de 100 liderazgos, de distintas regiones, se sumaron al partido. El dirigente estatal recordó que en 2015 el PVEM perdió su registro. Diez años después, señaló, son la segunda fuerza política en el Estado de México.

A un año de las próximas elecciones, Pepe Couttolenc Buentello informó que en las próximas fechas se incorporarán más liderazgos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Estas adhesiones responden a que el partido representa una nueva forma de hacer política cercana a la ciudadanía, dijo. La incorporación más reciente fue la de Fredy Ávila Pérez, de Soyaniquilpan. El Partido Verde gobierna 19 municipios, cuenta con 9 diputados locales, 10 diputados federales y cientos de regidores que fortalecen su presencia en las 125 alcaldías mexiquenses.

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