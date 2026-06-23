Rompe el PVEM con Morena en Colima de cara a elección de 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Rompe el PVEM con Morena en Colima de cara a elección de 2027
    El dirigente estatal del PVEM en el estado informó en conferencia de prensa que no participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura. Cuartoscuro

El partido anunció este martes que irá solo en el proceso electoral del próximo año en el que se renuevan la gubernatura

COLIMA, COL.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió su alianza con Morena en Colima y este martes anunció que irá solo en el proceso electoral del próximo año en el que se renuevan la gubernatura, el Congreso local y las 10 alcaldías.

El dirigente estatal del PVEM en el estado, el senador Virgilio Mendoza, informó en conferencia de prensa que no participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura y buscará la postulación de su partido para contender en la elección de 2027 por la gubernatura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piden-a-marina-del-pilar-transparentar-proceso-para-recuperar-visa-ME21619252

Afirmó que en Colima hay condiciones para que el Verde gane el gobierno del estado sin depender de Morena, como ocurrió en 2021 en San Luis Potosí.

RESPALDO A SHEINBAUM

Aunque insistió que en Colima los derroteros del PVEM y Morena son distintos porque hay gente que busca un cambio de rumbo en la administración pública, aseguró que a nivel nacional se mantiene el compromiso y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mendoza también abrió la posibilidad de construir en Colima un frente opositor contra Morena, pues “la política es circunstancial”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exsenadora-andrea-chavez-arremete-contra-maru-campos-tras-registro-de-aspirante-KE21618772

A pesar de que el senador colimense se considera el cuadro del PVEM mejor posicionado para lograr arrebatarle a Morena la gubernatura, dijo que respetará el método de elección de candidatos que en su momento defina el partido.

NUEVOS LIDERAZGOS

“La gente ya no quiere políticos que prometen y desaparecen. Quiere respuestas reales”, sostuvo Pepe Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad mexiquense, al dar a conocer que en el último año más de 100 liderazgos, de distintas regiones, se sumaron al partido.

El dirigente estatal recordó que en 2015 el PVEM perdió su registro. Diez años después, señaló, son la segunda fuerza política en el Estado de México.

A un año de las próximas elecciones, Pepe Couttolenc Buentello informó que en las próximas fechas se incorporarán más liderazgos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Estas adhesiones responden a que el partido representa una nueva forma de hacer política cercana a la ciudadanía, dijo.

La incorporación más reciente fue la de Fredy Ávila Pérez, de Soyaniquilpan.

El Partido Verde gobierna 19 municipios, cuenta con 9 diputados locales, 10 diputados federales y cientos de regidores que fortalecen su presencia en las 125 alcaldías mexiquenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


Colima

Personajes


Indira Vizcaíno Silva
Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena
PVEM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A