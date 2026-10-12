‘Allá en el Rancho Grande’ y Eva Marie Saint

El pasado martes 6 coincidió una conmemoración importante dentro de la historia del cine mexicano junto con el deceso de una de las últimas sobrevivientes de la época de oro de Hollywood.

En relación al cine mexicano, fue el 6 de octubre, pero del año de 1936, cuando el estreno de una comedia ranchera titulada “Allá en el Rancho Grande”, bajo la dirección del ya para entonces consolidado director Fernando de Fuentes, fue el inicio de manera oficial de la tan cacareada “Época de Oro” de nuestra industria fílmica, ya que supo encontrar el justo medio entre el Séptimo Arte que ya dominaba el cineasta con sus dos primeras películas de la no menos icónica “trilogía de la Revolución”, que incluyeron a “El prisionero 13” (1933) y “El compadre Mendoza” (1934) con “el oro” de la taquilla iniciando un género que no solo fue exitoso en México sino en el mundo.

Filmada apenas en agosto de ese año, De Fuentes tuvo como imán de taquilla a quien sería la primera gran estrella del cine nacional en su protagonista masculino al actor y cantante Tito Guízar ya que, según lo cuenta su pareja en la cinta, Esther Fernández en su testimonio de “Cuadernos de la Cineteca Nacional núm. 4” (julio de 1976), “... lo mandaron traer de Estados Unidos; él era un galán de renombre allá y había cantado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles; en todas partes había triunfado. Toda la gente con la que trabajé en esa cinta ya era conocida, por eso me sentía tan cohibida. Tito, Emma Roldán, Chaflán, René Cardona, unos de teatro y otros de cine, pero yo no”.

Y continuaba contando: “La cinta se hizo bajo la presidencia del general Cárdenas, y era un asunto de tipo feudal realmente, porque el patrón era un representante de esa época. Pero la juventud mía, tal vez por la inexperiencia no captaba esas cosas, yo lo entiendo ahora, y me imagino que la gente tampoco supo de qué se trataba hasta que no salió al mercado y ´pegó´, gustó mucho”. Distintas fuentes fijan el costo de producción de la película entre 65,000 y 85,000 pesos. Se calcula que recaudó hasta 100 millones y volviendo a su valor artístico mereció otro honor internacional, además de un premio en Venecia, el estreno en Nueva York para el público de habla española.

Pero para concluir, como lo anticipamos también al inicio de este comentario, el mismo martes 6 se apagó en los Estados Unidos la vida de la primera actriz Eva Marie Saint a los 102 años de edad, siendo hasta ese momento la única ganadora del Oscar (a la Mejor Actriz de Reparto de 1954 por su debut en el cine dentro del clásico “Nido de Ratas”, de Elia Kazan) que era más longeva que la Academia de Cine (que va para los 99), y quien además realizó otros clásicos que hoy siguen muy vigentes como la épica “Éxodo” (Otto Preminger, 1960), sobre la creación del estado israelí, disponible en MGM+, y la comedia “¡Qué vienen los rusos!” (Norman Jewison, 1966), en Prime.

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