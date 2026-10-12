Monclova cierra Serial MTB Coahuila 2026: más de 200 ciclistas disputan la gran final

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    Monclova cierra Serial MTB Coahuila 2026: más de 200 ciclistas disputan la gran final
    Más de 200 ciclistas participaron en la última etapa del Serial MTB Coahuila 2026, disputada en el Ecoparque Monclova. FOTO: FOTOSPORT M&M

La pista Luis Villarreal definió podios de 20 categorías tras nueve fechas; Luis Ángel Mata y Benoni Castillo destacaron entre los ganadores

Monclova cerró la temporada del ciclismo de montaña estatal con la novena y última etapa del Serial MTB 2026.

Más de 200 pedalistas participaron el domingo en el Ecoparque Monclova, donde la pista Luis Villarreal, a las faldas del Cerro de la Gloria, fue escenario de otra jornada de velocidad, resistencia y definición de campeones.

La competencia reunió a representantes de distintos municipios coahuilenses, además de Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas.

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Un total de 20 categorías tomaron la salida en pistas de distinta exigencia: los integrantes de Élite completaron cuatro vueltas a un circuito de ocho kilómetros; expertos e intermedios realizaron tres, mientras que las divisiones de iniciación y principiantes utilizaron una ruta de siete kilómetros.

Destacó el monclovense Luis Ángel Mata, del equipo Cimarrones, quien conquistó el primer puesto en Principiantes B, para corredores de 30 a 39 años.

Víctor Alonso Rodríguez y Miguel Ángel Rivas completaron el podio. En Élite A, Benoni Castillo se impuso a Sergio Morúa y Alex Espinoza, mientras que Miguel Ángel Martínez encabezó Intermedio A.

La rama femenil también tuvo nombres propios. Adriana Reyes ganó la división de hasta 29 años, por delante de Yaqui Cortez y Kimberly Torres; Dulce Martínez dominó Iniciadas Libre y Edith Pérez se adjudicó la categoría de mayores de 50 años.

Claudia Vázquez y Karla Miranda fueron otras de las vencedoras de la jornada.

La final puso punto definitivo a nueve fechas celebradas en diferentes ciudades de Coahuila.

Los mejores de la etapa recibieron trofeos y los campeones del serial fueron distinguidos con jerseys y hubo rifas para los participantes.

Juan Manuel Cruz Ballesteros, organizador del evento, destacó la participación de visitantes y el saldo blanco de la competencia.

La llegada de ciclistas y familiares también impulsó la actividad de hoteles y comercios de Monclova, que cerró la temporada con una muestra del crecimiento del ciclismo de montaña regional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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