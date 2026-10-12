Buscan a personas que tuvieron contacto con una zorra gris en supermercado de Cancún por esta razón

Autoridades de Quintana Roo está buscando a las personas que tuvieron contacto con una zorra gris, la cual dio positivo a rabia después de lastimar a una menor. Y es que este mismo ejemplar fue grabado teniendo contacto con humanos en el estacionamiento de un supermercado. El pasado 3 de octubre, circuló un video del animal en el estacionamiento de un supermercado Bodega Aurrera en Cancún, pero nueve días después (el 11 de octubre) la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) pidió a quienes hayan tenido contacto con la zorra gris comunicarse al 911 o al 99 88 88 66 40 para recibir orientación y seguimiento. Este llamado se da al explicar que el ejemplar dio positivo a rabia.

“La Secretaría de Salud de Quintana Roo solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a personas que hayan tenido contacto con una zorra gris en el estacionamiento de Bodega Aurrera, en la Supermanzana 248, avenida Kabah, el pasado sábado 3 de octubre. Tu colaboración es importante para cuidar la salud de todas y todos”, apuntó en su comunicado. El comunicado ambiguo generó demasiadas dudas ante la urgencia del llamado. Posteriormente, la Secretaría de Salud de Quintana Roo aclaró de qué se trataba.

ZORRA GRIS DIO POSITIVO A RABIA TRAS RASGUÑO A MENOR La SESA explicó que el mamífero rasguñó en el dedo a una niña de un año de edad, a quien se le aplicó la vacuna antirrábica como medida preventiva. La menor fue atendida a la brevedad y, como medida preventiva, le fue aplicada la vacuna antirrábica por protocolo, se reporta con buen estado de salud. Posteriormente, la zorra gris fue capturada por el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo y se le aplicó la eutanasia en el Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, pero en los exámenes médicos del Laboratorio Estatal de Salud Pública revelaron que tenía rabia. Por lo que exhortó a todos aquellos que hubieran tenido contacto con el animal a solicitar atención médica. Exhortaron comunicarse al 911 o al 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. Aunque, la Secretaría de Salud de Quintana Roo aclaró que hasta el momento no existen registros de posibles casos de rabia en humanos al tiempo que recordó que no se debe intentar capturar ni manipular a ejemplares silvestres. “Se recuerda a la población la importancia de evitar el contacto directo con cualquier ejemplar de fauna silvestre, no intentar capturarlo ni manipularlo y reportar su presencia en zonas urbanas a las autoridades correspondientes”, indicó en el comunicado.

¿QUÉ ES LA RABIA? La rabia es una enfermedad viral mortal que afecta al sistema nervioso que se transmite mediante el contacto con animales infectados, a través de morderduras, arañazos y la saliva en heridas abiertas. Los perros son los principales portadores de rabia en muchas partes del mundo, pero otros mamíferos como gatos, murciélagos y animales salvajes también pueden transmitirla. La enfermedad afecta al sistema nervioso central y provoca una inflamación en el cerebro que conduce a síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad, confusión, alucinaciones y dificultad para tragar. A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer síntomas más graves, como convulsiones, parálisis y coma, antes de que finalmente se produzca la muerte. La gravedad de la rabia radica en su tasa de mortalidad extremadamente alta y en la ausencia de un tratamiento efectivo una vez que aparecen los síntomas. Por lo tanto, la prevención a través de la vacunación de mascotas, la evitación del contacto con animales salvajes y la búsqueda de tratamiento médico inmediato después de una exposición potencial son fundamentales para prevenir la rabia en los humanos.

¿QUÉ HACER EN CASO DE TENER CONTACTO CON UN ANIMAL CON RABIA? La Secretaría de Salud del Gobierno de México exhorta a evitar el contacto con animales callejeros, murciélagos y animales silvestres, así como ganado sospechoso. Se exhorta a vacunar a las mascotas regularmente contra dicha enfermedad. En caso de que exista exposición a un animal infectado o bajo sospecha de rabia, estos son los pasos a seguir: Limpieza de la herida: La primera acción después de ser mordido por un perro, especialmente si se sospecha que podría tener rabia, es limpiar la herida con agua y jabón durante al menos 15 minutos, además, desinfecta con alcohol al 70 por ciento, yodo o agua oxigenada. Esto ayuda a reducir el riesgo de infección. Buscar atención médica: Inmediatamente después de la limpieza de la herida, es crucial buscar atención médica. El médico evaluará la gravedad de la mordedura y la posible exposición a la rabia. Si hay un riesgo de rabia, se administrará la vacuna antirrábica y, en algunos casos, la inmunoglobulina antirrábica. Observación del perro: Si es posible, se debe observar al perro que mordió para evaluar su comportamiento. Si parece enfermo o muestra signos de rabia, es esencial informar a las autoridades pertinentes para que tomen medidas adecuadas. Notificación de la mordedura: La mordedura de un perro, especialmente si existe la posibilidad de rabia, debe ser notificada a las autoridades de salud locales. Esto es importante para rastrear la posible propagación de la enfermedad y tomar medidas preventivas. Cabe destacar que en México, el último caso de rabia humana transmitida por perros fue en 2005; pero hasta 2025, se registraron casos en animales silvestres y bovinos.

SÍNTOMAS DE LA RABIA La rabia pasa típicamente por tres etapas distintas: 1. Etapa inicial (prodromal): En esta etapa, que dura varios días, los síntomas pueden ser sutiles y similares a los de otras enfermedades virales, lo que dificulta el diagnóstico temprano. Síntomas comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, fatiga y sensación de malestar. 2. Etapa aguda (encefalítica): Esta etapa es más característica de la rabia y puede durar de 2 a 10 días. Los síntomas en esta etapa pueden incluir excitabilidad extrema, irritabilidad, confusión, ansiedad, alucinaciones, dificultad para tragar (hidrofobia), miedo al agua, espasmos musculares involuntarios (espasmos) y convulsiones. La rabia furiosa es una forma particularmente agresiva de la enfermedad, donde el paciente puede mostrar comportamiento violento y agitación extrema. 3. Etapa final (paralítica o coma): En esta etapa, los síntomas pueden incluir parálisis progresiva, generalmente comenzando en el área donde ocurrió la mordedura del animal infectado. La persona puede entrar en un estado de coma antes de la muerte. Es importante tener en cuenta que una vez que aparecen los síntomas clínicos de la rabia, la enfermedad es casi siempre fatal. Por lo tanto, cualquier exposición a animales potencialmente rabiosos debe ser tomada en serio y tratada de inmediato con medidas preventivas y médicas.

TRATAMIENTO CONTRA LA RABIA: SALVANDO VIDAS ANTE UNA ENFERMEDAD MORTAL La rabia, una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso, es mortal en la mayoría de los casos una vez que los síntomas aparecen. Ante una mordedura de un animal potencialmente rabioso, el tratamiento adecuado es crucial para prevenir el desarrollo de la enfermedad. A continuación, detallamos los aspectos clave del tratamiento contra la rabia: 1. Lavado de la herida: El primer paso después de una mordedura es limpiar la herida con agua y jabón durante al menos 15 minutos. Este proceso ayuda a reducir la cantidad de virus presentes en la herida y disminuye el riesgo de infección. 2. Vacunación antirrábica: La vacunación antirrábica es fundamental para prevenir la rabia después de una exposición potencial al virus. Consiste en una serie de inyecciones, generalmente administradas en el brazo, que ayudan al sistema inmunológico a combatir el virus en caso de haber sido expuesto. 3. Inmunoglobulina antirrábica: En algunos casos, especialmente si la mordedura es grave o la exposición al virus es alta, se administra inmunoglobulina antirrábica. Esta es una dosis única de anticuerpos que ayuda a neutralizar el virus rápidamente. 4. Observación y seguimiento: Después de recibir el tratamiento inicial, es importante que el paciente sea observado de cerca para detectar cualquier signo de desarrollo de la enfermedad. Los médicos pueden realizar seguimientos regulares para garantizar que el tratamiento sea efectivo. 5. Cuidado de apoyo: En caso de que se desarrollen síntomas de rabia, el tratamiento se centra en proporcionar cuidados de apoyo para aliviar los síntomas y mantener al paciente lo más cómodo posible. Sin embargo, una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es casi siempre fatal.

Prevención: La mejor forma de tratamiento contra la rabia es la prevención. Esto incluye vacunar a los animales domésticos, evitar el contacto con animales salvajes y desconocidos, y notificar cualquier mordedura de animal a las autoridades pertinentes para tomar medidas preventivas. En resumen, el tratamiento contra la rabia es una carrera contra el tiempo para prevenir el desarrollo de la enfermedad después de una exposición al virus. La vacunación y la administración adecuada de inmunoglobulina antirrábica son fundamentales para salvar vidas y prevenir la propagación de esta enfermedad mortal.