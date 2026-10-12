¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Odisea de Stephen Fry

Stephen Fry regresa a la antigua Grecia para revisar la historia heroica más famosa de todos los tiempos: el viaje que, tras la caída de Troya, llevó a Odiseo de vuelta a Ítaca, un periplo plagado de aventuras que se alargó durante diez años.

Los episodios y personajes de la obra homérica son bien conocidos: naufragios, cíclopes, lotófagos, sirenas... mientras Penélope vive su propia peripecia para librarse de los pretendientes. Pero, como de costumbre, la narración de Fry, rebosante de ingenio y de crítica mordaz a las concesiones que históricamente se han hecho a la figura del héroe masculino, consigue reavivar la historia y ofrecer nuevas perspectivas sobre la interpretación clásica del mito.

Diez versiones de Kafka de Maïa Hruska

¿Qué ocurre con la obra de un escritor cuando se traduce? ¿Y qué sucede cuando ese escritor se llama Franz Kafka? Desde mediados de los años veinte, un puñado de autores dieron nueva vida a sus obras fuera del idioma y el lugar en los que fueron concebidas, salvándolas del olvido al que pretendían condenarlas las autoridades soviéticas y nazis.

El hilo infinito. Viaje a las raíces de Europa de Paolo Rumiz

Una mañana de abril de 2017, durante una expedición a los montes Sibilinos –uno de los rincones de los Apeninos más afectados por el devastador terremoto ocurrido un año antes–, el escritor y periodista Paolo Rumiz se topa, en medio de las ruinas, con una estatua de Benito de Nursia señalando un punto entre el cielo y la tierra. Como en una epifanía, la estatua le revela una verdad deslumbrante: la clave de la reconstrucción de Europa tiene que estar en aplicar el ejemplo del santo que salvó al continente tras la caída del Imperio romano.

Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta cómo vamos a ponerle fin de Gabriel Zucman

Los ultrarricos pagan en proporción menos impuestos que el ciudadano medio. Es una evidencia, una paradoja, una injusticia clamorosa y, en último término, un peligro para la democracia. El economista francés Gabriel Zucman propone un modelo de gravamen para que quien más tiene más contribuya y evitar que los millonarios se escabullan de sus obligaciones fiscales por los resquicios del sistema, único modo de lograr una sociedad más justa.