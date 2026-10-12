Coahuila busca a sus nuevas estrellas del beisbol: 60 peloteros van por la Olimpiada Nacional 2027

Coahuila comenzó a formar su selección de beisbol rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2027. Alrededor de 60 peloteros acudieron al Estadio Revolución de Torreón para buscar un lugar en los representativos estatales, en un proceso respaldado por los tres clubes profesionales de la entidad. Las pruebas se realizaron el sábado y reunieron a aspirantes de las categorías Pre-Junior y Junior.

Cada jugador tuvo que demostrar sus cualidades ante los evaluadores, que analizaron su condición física como los fundamentos necesarios para competir frente a las mejores novenas juveniles del país. Los prospectos fueron sometidos a ejercicios de velocidad en las bases, potencia y precisión de bateo, rapidez de lanzamiento, fildeo de rodados y elevados, además de pruebas de agilidad y reacción defensiva. Los resultados servirán para identificar sus fortalezas y definir la conformación de los equipos coahuilenses. Uno de los puntos centrales es la alianza que, por segundo año consecutivo, mantiene el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila con Saraperos de Saltillo, Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova, organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol que participan en la búsqueda de talento juvenil.

El reto tiene un ingrediente especial: Coahuila será una de las sedes de la Olimpiada Nacional 2027 y el beisbol figura entre las nueve disciplinas que recibirá el estado. Saltillo, Torreón y Monclova se perfilan como posibles ciudades anfitrionas, aunque la distribución oficial de competencias sigue pendiente. Además, la nueva generación buscará superar lo conseguido en 2026. En aquella edición, el equipo Junior de Coahuila llegó a Semifinales, perdió 5-3 ante Sonora y posteriormente cayó 6-3 frente a Baja California en el duelo por el bronce. Con este filtro en Torreón, comenzó la evaluación de los aspirantes a vestir el uniforme estatal. Por ahora, no se ha informado una lista definitiva de seleccionados ni las fechas de los siguientes cortes.