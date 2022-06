América descumbrada

Se inicia la reunión

mutilada.

No hubo invitaciones para tres naciones. Otras enviarán sólo representantes burocráticos.

Se prevé una oportunidad desperdiciada de escucharse y conocerse en las diferencias, que pueden pasar de oposición y separación a integración complementaria.

Se renunció a quitar prejuicios, a cancelar políticas trasnochadas, a dejar de poner máscaras horripilantes para asustarse con ellas. Y también a proponer rectificaciones en todo lo que dañe el bien común en cualquier nación americana.

Si se contrae el pecado original de las exclusiones, las discriminaciones, los bloqueos y los rechazos se puede reforzar lo que se pretende suprimir.

Se seguirán presentando oportunidades para actualizar la visión de las relaciones continentales. Siempre habrá, en todos los países, situaciones y acciones que los demás juzguen inaceptables, injustas o inhumanas.

Se arroja la piedra de la no invitación por quienes no deberían tampoco invitar o no merecer tampoco ser invitados.

Son errores históricos cuyas pésimas consecuencias pudieron ser evitadas con un cambio de mentalidad.

Pudiendo acuñar oro se acuñará plata y bronce porque este tipo de reuniones siempre dejan algunos vientos respirables y propician actitudes de acercamiento y comprensión.

GUERRA Y MANIFESTACIÓN

Se llega a la guerra por deficiencia de diplomacia, por falta de diálogo, por ausencia de negociación. Desde ese mutismo se empieza a disparar.

También en todo el mundo vemos la epidemia de manifestaciones tumultuosas y destructivas por la misma causa. Se hace a un lado la mesa y se sale a la calle. Ahora con más ganas porque equivale a salir a las cámaras, que llevan la imagen a todas las manos de usuarios de teléfono.

La civilización de la palabra es más inteligente y evita sacrificar vidas y causar destrucciones y bloqueos de movilidad.

GANA LA MINORÍA MAYOR

Porque la participación es siempre exigua.

El abstencionismo sigue siendo mayoritario. Cuando de verdad gana la mayoría es cuando hay un destello democrático admirable.

Los colores de los resultados adelantados en el mapa nacional muestran una operación pinza con los extremos norte y sur rodeando a manchones centrales. Los gobiernos estatales tienen así presencia policromada partidaria aunque se nota un predominio de atención a la persona más que al partido.

NAUFRAGIOS EXISTENCIALES

Vamos todos navegando.

Algunos hacen el trayecto en transatlántico, otros en yate de lujo, aquellos en lancha de motor, estos en canoa

de remos.

Se ven muchos náufragos que flotan en un madero o van nadando fatigosamente.

El que tiene fe quiere llegar a esa tierra que anhela como cielo.

Los más ejemplares son los que han subido a otros a su canoa.

Hay tempestades y días claros. Es una aventura en la que muchos se adelantan y otros se retrasan.

En la mirada de la mayoría hay una chispa de esperanza que los hace siempre avanzar y convierten su naufragio en solidaridad y esfuerzo implacable...