No puedo con las declaraciones de Andrés Lillini. Me revienta la cabeza escuchar al entrenador de Pumas decir, después de la humillante derrota ante el América, que “es la primera jornada que perdimos”. Tiene razón, fue el primer descalabro de esta competencia, pero debe medir contra quién fue, la forma en que se dio y el escenario. Resulta que ser goleado por el América no es nada, porque fue una primera derrota. ¡Por favor! ¿En dónde cree que está parado? Me extraña del argentino, porque no se cansa de defender el orgullo universitario. “Por supuesto que me duele, tengo una gran tristeza”, comentó el técnico, pero parece que sólo es de “dientes para afuera”. Así no se trata a este club, que ha hecho una inversión nunca antes vista y se desperdicia.

Andrés ahora sale a defenderse, cuando antes asumía culpas por errores en el planteamiento de ciertos partidos. Este hombre comienza a vivir del pasado, cuando refiere el triunfo de 3-1 sobre las Águilas, en los cuartos de final del Apertura 2021, en el Estadio Azteca: “Eso me gusta más que lo que me estás diciendo [no vencer al América en CU desde 2019], esa es la situación que, contra el América, más valoro”. ¡Qué bueno, felicidades, una gran conquista, pero eso ya fue! Señor Lillini, regrese al presente, su equipo no anda. Ocúpese de lo que pasa hoy, de los nueve goles que le encajaron en los últimos dos encuentros, en los cuales no hubo respuesta. Trabájele mejor para recuperar al equipo, exíjale a sus futbolistas más de lo normal, porque este plantel es para andar entre los primeros cuatro de la tabla y no en el 13, muestre su autoridad y saque a Dani Alves cuando ya no le aporte nada al juego.

Sería bueno que nos explicara el entrenador, por cierto: ¿Cuál es la necedad de dejar todo el partido a Dani Alves? No hay duda que es la estrella internacional que llegó al equipo, pero hay momentos en que ya deja de ser un apoyo importante. ¿Acaso es por contrato, y todo lo que se le invirtió, que debe jugar todos los minutos?, ¿el brasileño decide cuánto tiempo juega y en dónde?, ¿a Dani Alves no se le puede tocar porque se podría molestar, amenazaría con irse y se cae el negocio? Ojalá pueda responder estas y muchas otras preguntas que surjan sobre el sudamericano. No entiendo por qué no lo han cuestionado al respecto, o puede ser que la gente de comunicación del club lo impida.

Pumas necesita recuperarse a sí mismo o ir pensando en otro entrenador. Nadie le quita sus logros a Lillini. Hizo mucho con poco; sin embargo, con otra calidad de plantel no ha hecho prácticamente nada.