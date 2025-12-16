Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente
En la Ley de ingresos para el próximo año se reporta aumento en la disposición indebida de basura, las quemas y la provocación de incendios.
Aunque la mayoría de las sanciones previstas en la Ley de Ingresos de Saltillo se mantienen sin cambios para 2026, el nuevo ordenamiento aprobado por el Congreso del Estado el pasado 15 de diciembre incorpora incrementos de hasta 400 por ciento y nuevas multas en materia ambiental.
Al comparar la Ley de Ingresos 2025 con la que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, se observa un fuerte aumento en algunas sanciones relacionadas con la disposición indebida de basura, las quemas y la provocación de incendios.
Entre los cambios destaca la multa por tirar basura o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares o carreteras, que pasa de un rango de 50 a 200 UMAS en 2025, a uno de 100 a 400 UMAS en 2026. De igual forma, la sanción por provocar incendios por falta de previsión o a causa de un accidente automovilístico se incrementa de 60 a 300 UMAS, a un rango de 300 a mil UMAS.
También se endurece la sanción por realizar quemas en lotes baldíos, que en 2025 oscilaba entre 6 y 200 UMAS y que para 2026 se eleva a un rango de 300 a mil UMAS.
Además, la nueva ley incorpora la multa por tirar o arrojar objetos o basura desde un vehículo en la vía pública o en lugares no autorizados, con sanciones que van de 10 a 50 UMAS, conducta que no estaba contemplada anteriormente.
Estas modificaciones derivan de las reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo aprobadas por el Congreso en septiembre y responden al aumento de incidentes ambientales en la ciudad. Hasta julio de 2025, se registraron más de mil incendios, lo que representa un incremento del 120 por ciento en comparación con los 457 casos contabilizados en 2024.
En materia de infracciones de tránsito, las sanciones permanecen sin modificaciones en la Ley de Ingresos 2026. Entre las más comunes se encuentran circular sin placas o con placas alteradas (de 10 a 20 UMAS), exceder los límites de velocidad (de 10 a 30 UMAS), conducir en estado de ebriedad completa (de 160 a 200 UMAS), no utilizar el cinturón de seguridad (de 6 a 10 UMAS), estacionarse en lugares exclusivos para personas con discapacidad (de 40 a 50 UMAS) o invadir la ciclovía (hasta 50 UMAS).
Actualmente, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es de 113.14 pesos, por lo que el monto de las multas se ajustará automáticamente cuando dicho valor sea actualizado en febrero de 2026.
En términos generales, la Ley de Ingresos de Saltillo para 2026 contempla un incremento global de 5.06 por ciento en el presupuesto municipal, que pasa de 4 mil 681 millones de pesos en 2025 a 4 mil 918 millones de pesos el próximo año.
Van contra ‘cochinones’ y pirómanos
Esta es la variación que tienen estas las sanciones por estas acciones, de acuerdo a la Ley de Ingresos de Saltillo:
ENDURECEN SANCIONES
Por tirar basura y/o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares, carreteras o cualquier lugar donde se prohíbe expresamente hacerlo
2025: de 50 a 200 UMAS
2026: de 100 a 400 UMAS
Por provocar incendio con motivo de falta de previsión o por motivo de un accidente automovilístico
2025: de 60 a 300 UMAS
2026: de 300 a 1000 UMAS
Por realizar quemas en lotes baldíos
2025: de 6 a 200 UMAS
2026: de 300 a 1000 UMAS
SE AGREGA EN 2026
Tirar o arrojar objetos o basura desde un vehículo en la vía pública o en lugares no autorizados
De 10 a 50 UMAS