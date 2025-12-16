Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente

Aunque la mayoría de las sanciones previstas en la Ley de Ingresos de Saltillo se mantienen sin cambios para 2026, el nuevo ordenamiento aprobado por el Congreso del Estado el pasado 15 de diciembre incorpora incrementos de hasta 400 por ciento y nuevas multas en materia ambiental.

Al comparar la Ley de Ingresos 2025 con la que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, se observa un fuerte aumento en algunas sanciones relacionadas con la disposición indebida de basura, las quemas y la provocación de incendios.

Entre los cambios destaca la multa por tirar basura o escombro en terrenos baldíos, arroyos, bulevares o carreteras, que pasa de un rango de 50 a 200 UMAS en 2025, a uno de 100 a 400 UMAS en 2026. De igual forma, la sanción por provocar incendios por falta de previsión o a causa de un accidente automovilístico se incrementa de 60 a 300 UMAS, a un rango de 300 a mil UMAS.

También se endurece la sanción por realizar quemas en lotes baldíos, que en 2025 oscilaba entre 6 y 200 UMAS y que para 2026 se eleva a un rango de 300 a mil UMAS.

Además, la nueva ley incorpora la multa por tirar o arrojar objetos o basura desde un vehículo en la vía pública o en lugares no autorizados, con sanciones que van de 10 a 50 UMAS, conducta que no estaba contemplada anteriormente.