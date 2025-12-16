Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones
La ex edil fue trasladada este martes desde Múzquiz a Saltillo; juez le dicta presentación periódica como medida cautelar
Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ejecutó una orden para trasladar a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, a fin de que compareciera ante un juez de control en Saltillo por presuntos malos manejos durante su gestión municipal.
La diligencia se llevó a cabo luego de que, de acuerdo con la Fiscalía, la ex edil no atendiera un citatorio previo en julio para presentarse a una audiencia en la que se le formularían cargos dentro de una investigación por el delito de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o de contratos de obra pública.
Según la autoridad ministerial, la causa penal se originó por presuntas irregularidades en el seguimiento de los protocolos en un procedimiento de contratación, y no por el manejo de recursos en efectivo, como ha trascendido en algunas versiones.
“Quiero ser clara: no se me ha comprobado el desvío de un solo peso de esos 200 millones que argumentan en una nota periodística. No se ha comprobado y estoy tranquila porque no podrán hacerlo”, declaró.
La llegada de Flores Guerra a la capital coahuilense se registró poco después de las 17:00 horas, en medio de empujones y gritos, momento en el que aseguró que el proceso en su contra obedece a una persecución política.
Asimismo, advirtió que el protocolo aplicado fue extraordinario, al señalar que una orden de comparecencia no equivale a una orden de aprehensión, como —afirmó— se actuó al impedirle hablar con los medios de comunicación.
En una breve entrevista, Tania Flores sostuvo que no recibió la notificación correspondiente a la audiencia anterior y subrayó: “No vengo detenida”.
Sin que el juez expusiera una resolución de fondo, el Centro de Justicia Penal restringió el acceso a la audiencia, al informar que ésta se desarrollaría de manera privada.
A su salida, la exalcaldesa manifestó su inconformidad y señaló que, pese a que su defensa solicitó que la audiencia fuera pública para que la prensa tuviera acceso a la información del caso, el Ministerio Público argumentó ante el juez que no quería que se hicieran públicos algunos datos de la investigación.
El procedimiento correspondiente a la causa penal 1119/2025 se realizó a casi una semana de que su extesorero, Víctor Manuel “N”, fuera vinculado a proceso por delitos relacionados con hechos similares.
Durante la audiencia, agentes de la Fiscalía Anticorrupción presentaron los primeros datos de prueba ante el juez en contra de Tania Flores, y al concluir se le impuso la medida cautelar de presentación periódica.
Será al término del plazo de 144 horas, solicitado por la defensa de Flores Guerra, cuando se celebre la siguiente audiencia, en la que la exalcaldesa podrá exponer su versión sobre las contrataciones presuntamente irregulares.
“No me voy a dejar; voy a defender el honor de mi familia y de mis hijos de aquí a los próximos años”, afirmó.