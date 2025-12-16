Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ejecutó una orden para trasladar a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, a fin de que compareciera ante un juez de control en Saltillo por presuntos malos manejos durante su gestión municipal. La diligencia se llevó a cabo luego de que, de acuerdo con la Fiscalía, la ex edil no atendiera un citatorio previo en julio para presentarse a una audiencia en la que se le formularían cargos dentro de una investigación por el delito de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o de contratos de obra pública. TE PUEDE INTERESAR: Llega Tania Flores a comparecer por presuntos actos de corrupción a Saltillo: ‘No vengo detenida’, asegura Según la autoridad ministerial, la causa penal se originó por presuntas irregularidades en el seguimiento de los protocolos en un procedimiento de contratación, y no por el manejo de recursos en efectivo, como ha trascendido en algunas versiones.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

“Quiero ser clara: no se me ha comprobado el desvío de un solo peso de esos 200 millones que argumentan en una nota periodística. No se ha comprobado y estoy tranquila porque no podrán hacerlo”, declaró. La llegada de Flores Guerra a la capital coahuilense se registró poco después de las 17:00 horas, en medio de empujones y gritos, momento en el que aseguró que el proceso en su contra obedece a una persecución política.

Asimismo, advirtió que el protocolo aplicado fue extraordinario, al señalar que una orden de comparecencia no equivale a una orden de aprehensión, como —afirmó— se actuó al impedirle hablar con los medios de comunicación. En una breve entrevista, Tania Flores sostuvo que no recibió la notificación correspondiente a la audiencia anterior y subrayó: “No vengo detenida”. TE PUEDE INTERESAR: Trasladan a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia custodiada por la Fiscalía Anticorrupción Sin que el juez expusiera una resolución de fondo, el Centro de Justicia Penal restringió el acceso a la audiencia, al informar que ésta se desarrollaría de manera privada. A su salida, la exalcaldesa manifestó su inconformidad y señaló que, pese a que su defensa solicitó que la audiencia fuera pública para que la prensa tuviera acceso a la información del caso, el Ministerio Público argumentó ante el juez que no quería que se hicieran públicos algunos datos de la investigación.