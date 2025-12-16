CATEM: Un Grinch sin Limón

Desde el campanario de la Catedral de Saltillo , el Grinch mira el escenario político del estado. Está disfrazado de Santo Clos: no quiere que el color verde limón de su piel sea notable porque ese color está vetado en Coahuila desde la aprehensión de Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, jefe de plaza del grupo criminal “Los Cabrera”, ligado a las huestes de “El Mayo” Zambada .

Entre las campanas, el Grinch observa el ingreso de “El Limones” al Penal del Altiplano. Lo acompañan cinco operadores de la red criminal que, bajo su dirección, operaban de la mano de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México ( CATEM ) para “extorsionar ganaderos y comerciantes, robar combustible y lavar dinero de la familia Cabrera” en la Comarca Lagunera de Durango.

Preso “El Limones”, y congeladas sus cuentas, inició el deslinde de su persona por parte de las autoridades nacionales de CATEM, representadas por su líder, Pedro Haces , y de las duranguenses, lideradas por Nassael Armando Cobián Duarte , secretario estatal de CATEM-Durango. Los dos, cobijados bajo las palabras de Erick Osornio , secretario de Organización de CATEM, aseguraban que “El Limones” “utilizó de forma indebida y no autorizada el nombre, logotipo e imagen de la CATEM para hacerse pasar como uno de sus agremiados”.

Pero la evidencia contradijo a Haces y a Cobián: “El Limones” subía a sus redes sociales fotografías donde aparecía con ambos líderes sindicales en distintos eventos. En una de ellas aparece “El Limones” “sonriente, con un pin de la CATEM en la solapa del saco, junto a Pedro Haces y Armando Cobián en la sede del sindicato” para subrayar su presencia como secretario regional de CATEM, por ejemplo.

Paralelo a ese primer deslinde, ocurrió el segundo desde las esferas del Gobierno Federal . Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue puntual: “Pedro Haces no tiene relación alguna con Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’”; de la misma manera, Saúl López, delegado de la HAMOTAC ( Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ) en Coahuila y Durango, “señaló (que el) Gobierno Federal está tratando de deslindar (también) a Armando Cobián de ‘El Limones’”.

Descritos los hechos, pensó el Grinch, adelantaré mis reflexiones antes de que las méndigas campanas suenen para la misa de 7:00 de la noche.

¿Qué tan creíble es la legitimidad de CATEM como organismo sindical que defiende y representa los intereses de los trabajadores? Porque los dos deslindes fallidos apuntan –con evidencia del comportamiento de CATEM en la CDMX, Estado de México, Oaxaca, Sonora y Veracruz, entre otras entidades– a formular dos preguntas: ¿Cuál es el nivel de infiltración criminal en las estructuras sindicales de CATEM? ¿Es reversible o no?

Es comprensible la visión del Gobierno Federal por acotar la aprehensión de “El Limones” dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión como un mensaje de fuerza contra la criminalidad organizada y evitar, con ello, abrir un frente de crisis institucional.

Sin embargo: ¿Podrá Pedro Haces comprender que su exoneración es temporal y que, por tanto, deberá extirpar toda relación de CATEM con el crimen organizado, so pena de ocasionar su expulsión del sindicato y dañar al grupo político de Ricardo Monreal , al cual pertenece? ¿O su cinismo voraz, parecido al de Monreal, le permite imaginarse impune para continuar utilizando al sindicato como fachada criminal?

Por otra parte, Coahuila asume un papel protagónico –y proactivo– en la aprehensión de “El Limones”, para dejar a Durango contra las cuerdas, es decir, expuesto a críticas por posible permisividad, complicidad o falta de control en la Comarca Lagunera de Durango.

Las autoridades estatales coordinaron, con las federales, dicho operativo para reforzar una sólida imagen institucional con control territorial y capacidad de respuesta para erradicar la extorsión y blindar a nuestro estado de los embates del crimen organizado.

Durango fue excluido de ese esfuerzo de coordinación e inteligencia estratégicas para extirpar, ojalá de manera permanente, las prácticas extorsivas de CATEM Durango.

Son las 18 horas con 57 minutos. Las campanas están por sonar. El Grinch baja rápidamente del campanario de la Catedral para irse al bar del Casino de Saltillo a echarse unas margaritas navideñas, pero sin limón.