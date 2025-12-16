Visita indeseada a México

CARTONES / miércoles, diciembre 17, 2025 - 11:00
    Visita indeseada a México
El presidente estadounidense Donald Trump firmó este lunes un decreto en el que decreta al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

De acuerdo con expertos, con esta medida Trump busca justificar el uso de fuerzas militares así como de la “fuerza letal” en el combate a los cárteles del narcotráfico.

