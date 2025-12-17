POLITICÓN: Transmite Tania Flores su drama judicial con posible desenlace tras las rejas

I. TRANSPARENCIA IMPRESCINDIBLE

El fallecimiento de un empresario local, ocurrido en su domicilio en el fraccionamiento Misiones I, ha conmocionado a la esfera política y social de Saltillo. Las autoridades han comentado como versión inicial la del suicidio, pero ya se analiza la evidencia videográfica. El fiscal general Federico Fernández y el delegado regional Julio Loera han sido claros: no se adelantan conclusiones, pero se trabaja con rigor técnico. Para evitar que la narrativa se distorsione, la mejor defensa institucional es la transparencia. Frente al morbo y los rumores, claridad oportuna y completa.

II. COSTO POLÍTICO

La Fiscalía ha informado con mesura, pero si no logra cerrar pronto el caso con evidencia contundente, se arriesga a que la narrativa se le salga de control. No por el hecho en sí, sino por el contexto: conflictos familiares previos, una figura pública involucrada y la sensibilidad social que esto ha despertado. En estos casos, la mejor estrategia es la luz total. La claridad no sólo disipa rumores, también protege la legitimidad institucional.

III. REBELIÓN IPECA

Hace unos días fue Nuevo León y ahora Yucatán: los empresarios ya no se quedan callados. En ambos estados, las cúpulas salieron a rechazar el aumento al Impuesto Sobre Nómina, alzando la voz con inusitada coordinación. En Yucatán, 198 empresarios, de 17 organismos, dijeron “basta” al gobierno morenista de Joaquín “El Huacho” Díaz Mena. En Nuevo León, el gobernador fosfo-fosfo, Samuel García, ya reculó. Más que un problema local, parece el inicio de una tendencia: el despertar del sector privado frente a decisiones que consideran arbitrarias o al menos negativas para el desarrollo económico.

IV. ¿UNA NUEVA ETAPA?

En los pasillos empresariales se habla de un quiebre. El silencio guardado durante años frente al avance de la 4T está cediendo ante lo que se percibe como abusos recaudatorios, decisiones sin diálogo e imposiciones fiscales. Lo relevante ya no es si fue en Mérida o Monterrey, sino si este fenómeno se va a replicar en más estados... o incluso a nivel nacional. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo bloque empresarial que busca frenar los excesos –o yerros– gubernamentales? Veremos si otros siguen el ejemplo.

V. ENCUENTRO

Tras visitar la Comarca Lagunera, hoy estará en Saltillo Luisa María Alcalde, quien formalmente encabeza el partido de moda. Como en Torreón, la intención es reunirse con los “coordinadores de la defensa de bla, bla, bla”, pero que en realidad son los precandidatos a diputados locales de la coalición encabezada por Morena, con miras a la elección de diputados locales del año próximo. El encuentro tendrá lugar, muy temprano por la mañana, en un salón ubicado al sur de la ciudad y al cual han sido citados, de forma preferente, perfiles como Alberto Hurtado y Alejandra Salazar.

VI. PURO HUMO...

La intención es “infundirle ánimos” a las bases morenistas locales que, desde hace tiempo, creen que “la marca” es suficiente para ganar elecciones, pero la realidad les ha golpeado en la cara de forma recurrente, sobre todo porque a la hora de hacer campaña, su dirigencia nacional los deja solos y ni un “detente” les entrega para que le hagan frente a sus rivales que, mejor preparados y con más parque, terminan ganándoles la partida.

VII. TANIA DID IT AGAIN!

Tal como lo hizo en mayo de 2024, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, convirtió ayer su traslado a Saltillo, para comparecer ante un juez penal, en un auténtico culebrón que mantuvo por horas la atención de los cibernautas que siguieron su transmisión, a través de Facebook, desde que se encerró en un sanitario del edificio del Poder Judicial en Sabinas. Lo mejor de todo, por cierto, no era necesariamente lo que Tania decía, sino los comentarios de quienes seguían la transmisión y que incluían anuncios de productos a la venta y todo tipo de comentarios sobre lo que se escuchaba en la transmisión de radio que sintonizaban las policías que la trasladaron.

VIII. NI LA VEN...

Un dato de llamar la atención es que durante todas las horas que duró la novela, ninguno de los liderazgos locales de la cuatroté se pronunció al respecto... ¡ni siquiera el hermano de Tania, el diputado local por el PT, Tony Flores! Será que todos estaban ocupados con la visita que realizó ayer a Torreón la dirigente nacional de Morena y por ello no pudieron estar atentos a lo que ocurría en la Región Carbonífera...

IX. SIN FUERO... EL INICIO

La frase del gobernador Manolo Jiménez en el Consejo de Seguridad fue como cuchillo de chef: corta fino, pero profundo. “Nada ni nadie por encima de la ley”, soltó, y en los pasillos políticos no tardaron en interpretarla: va para el crimen organizado... y también para funcionarios y exfuncionarios. Nos dicen que el caso de la exalcaldesa de Múzquiz apenas comienza, y que la comparecencia de ayer fue sólo el primer episodio de una serie judicial con al menos seis capítulos, pues el número de procedimientos abiertos dan para una miniserie. ¿Final de temporada? No se descarta que acabe en reclusorio.