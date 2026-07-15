Animales fantásticos

– El ahuizote. Es un animal anfibio que nadie sabe cuál sería. Se asemejaba, dicen, a la nutria, también llamada “perro de agua”. Tenía una mano al final de la cola, y con ella apresaba a los hombres para ahogarlos. A fin de atraerlos imitaba a la perfección el llanto de una doncella. Se cree que su nombre proviene de Ahuízotl, un rey que se caracterizó por su maldad.

He aquí algunas de las bestias que estarán en mi zoológico del sueño:

Algún día, Deo volente –si Dios quiere–, escribiré algo que quizá se llamará “Fauna mágica”. En mis lecturas de los antiguos cronistas de Indias he encontrado alusiones a animales quiméricos, más extraordinarios aún que los que vio el caballero Mandeville en sus soñados viajes por el mundo, y más raros que los descritos por Pico della Mirandola en sus bitácoras marinas.

– El ajolote. Creían los antiguos mexicanos que este animal tenía útero, como la mujer, y que menstruaba igual que ella. Era platillo de ricos, especialmente de hombres de edad, pues pensaban que promovía la lujuria.

– La cencuate. Una serpiente nocturna, tan venenosa que alguna vez estuvo a punto de acabar con todos los animales de la tierra. A fin de que pudieran defenderse de ella, los dioses hicieron que la cencuate brillara en la oscuridad. La palabra que la designa viene de centli, mazorca de maíz, y coatl, culebra.

– El cacomixtle. Es el hijo menor del león. Su nombre viene de tlaco, medio, y miztli, león. Es un medio león, un león que se quedó a la mitad. Los antiguos mexicanos no conocían el gato, que llegó con los conquistadores. Lo llamaron mizto, apócope de la voz miztontli, leoncillo. Quizá de mizto vengan las palabras “micho” y “michi” con que a veces llamamos a los gatos.

– El cayopolin. A este animal nadie lo vio jamás. Antiguas relaciones indianas lo describen, sin embargo, como un marsupial poco más grande que un ratón, con patas enormes, como de mono, y cola de serpiente. Los dioses, misericordiosos, pusieron en él un olor fétido que podía percibirse a grandes distancias, a fin de que todas las criaturas pudieran huir de este feroz enemigo que nadie, vuelvo a decirlo, vio jamás.

– La cotelachi. Esta palabra es zapoteca. Designa a una mariposa maléfica. Si alguien bebe agua sobre la cual pasó volando una cotelachi, indefectiblemente morirá justo un año después. Se irá secando día tras día, sin saber por qué, sin sufrir calentura ni otro mal alguno.

– La cuapetate. (De coatl, culebra, y petatl, petate). Es una víbora que tiene la forma de un pliego cuadrado de papel. En una punta lleva la cabeza y en la otra la cola. Cuando sopla el aire, se alza por el viento, como una cometa, y muerde entonces a los pájaros, que caen a tierra muertos.