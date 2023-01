Tengo que establecer antes que nada mi postura de total aprobación, apoyo y respaldo hacia la prostitución, entendida ésta como el libre intercambio carnal-mercantil consensuado entre adultos plenos y facultados para tomar decisiones.

Ya antes me he pronunciado en favor de esta actividad, pero siempre es menester recalcar algunos puntos vitales, como que no debe involucrar ninguna forma de explotación, ...