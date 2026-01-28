Apuestan con “Sobriedad ...” por comedia mexicana diferente

A principios de mes lamentamos que una actriz reconocida, incluso a nivel internacional, como Ana de la Reguera se empeñara en ofrecer más de lo mismo con su ópera prima “Un hombre por semana”.

Por fortuna, el mes de enero cierra con una apuesta arriesgada pero muy prometedora que el día de hoy llega nada menos que a casi 400 salas de cine de todo México, bajo la distribución de Cinépolis y que se trata de la ópera prima del reconocido productor de contenidos para plataformas Raúl Campos, “Sobriedad, me estás matando”, la cual tuvo su génesis como una historia original del actor Octavio Hinojosa (“Cómo sobrevivir soltero”; “Saw X: El Juego del Miedo”) tuvo aquí su primer protagónico debido a que era una experiencia trágica y oscura que consideraron podría funcionar mejor como comedia de humor negro.

“Sobriedad, me estás matando” cuenta la historia de Raffi (Hinojosa), un casi cuarentón que ha entrado y salido de centros de rehabilitación los últimos 17 años y quien después de ser expulsado de su última clínica y corrido de casa de su mamá (Mónica Dionne), busca Refugio con Trino (Alfonso Borbolla), el único amigo que le queda. Al enterarse que Inés (Maya Zapata). su crush de la prepa, se acaba de divorciar, Raffi decide hacer todo lo posible por conquistarla y reconstruir su vida... incluso si eso significa conseguir un trabajo ordinario y así, además de alcanzar la madurez, conseguir su sobriedad definitiva sin tener que morir en el intento.

Campos e Hinojosa nos comentaron en una entrevista exclusiva para VANGUARDIA que este riesgo creativo que tomaron como guionistas y productores junto a Félix de Valdivia (quien también actúa en la película) fue para darle al cine mexicano, con su propuesta totalmente independiente y realizada en un período récord de 17 días, un nuevo aliento que no había tenido en cuanto a la comedia “transgresora” que protagonizó a finales de los 90s, por ejemplo, la mencionada Mónica Dionne en “Sexo, pudor y lágrimas” (Antonio Serrano, 1999) o representó el regreso al cine nacional del hoy laureado Alfonso Cuarón con “Y tu mamá también” (2001), entre otras.

Sin estar en desacuerdo con la oferta cinematográfica de cine mexicano actual, donde la comedia que predomina es la romántica y en el otro extremo el cine de autor, Campos menciona en un justo medio como algunas fuentes de inspiración comedias de Alexander Payne como “Los que se quedan” (2023) o “Entre Copas” (2004), y si en el mismo cine hollywoodense el tema de la rehabilitación implícita en títulos como “Clean and Sober” (Glenn Gordon Caron, 1988) o “28 días” (Betty Thomas, 2000) no sólo propició que hayan tenido éxito de crítica y taquilla sino que el tiempo los ha convertido en clásicos de culto, esperamos que con “Sobriedad ...” ocurra lo mismo.

