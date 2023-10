Así pinta el streaming: de brujas, doctoras, piratas y ladrones

Los estrenos en series en streaming y señal abierta continuaron con el inicio de octubre, así como en esta semana llega a su fin otra iniciada en septiembre pero con temática propia de este mes:

‘THE CHANGELING: SOMBRAS DE NUEVA YORK’ (Apple TV Plus)

Habiendo iniciado su primera temporada el pasado 8 de septiembre, esta serie basada en la novela de Victor Lavalle y adaptada para la televisión por la escritora y productora británica Kelly Marcel (“El sueño de Walt”; “Venom”) es una digna sucesora de clásicos de la pantalla grande como “El bebé de Rosemary” (Roman Polanski, 1968) ya que ubicada también en la ciudad de Nueva York da seguimiento a Apollo (el nominado al Oscar Lakeith Stanfield, de “Judas y el Mesías Negro”), un padre y marido que se jugará el todo por el todo por buscar en un mundo alterno infestado en apariencia por espíritus chocarreros y brujas contempoárenas la respuesta a una tragedia familiar en torno a su esposa e hijo.

‘DOCTORA LUCíA’ (Azteca Uno, Lunes a Viernes 19:30 horas)

La joven actriz mexicana Marimar Vega regresa a la televisora donde se dio a conocer inicialmente como protagonista de esta serie que si bien retoma elementos de clásicos contemporáneos que se desarrollan en hospitales como “ER” o “Grey´s Anatomy” (que ya también había tenido su correspondiente versión en Azteca conocida como “A corazón abierto”) ahora bajo las órdenes del reconocido cineasta Carlos Carrera (“El crimen del Padre Amaro”) pero con la particularidad además de incluir también elementos esotéricos entre personajes del nosocomio con la reciente inclusión del chileno Christian de la Fuente junto a Ana Layevska, Kuno Becker y Mauricio Islas reunidos después de “Primer Amor: A mil X hora”.

‘OUR FLAG MEANS DEATH: NUESTRA BANDERA DE MUERTE’ (HBO MAX)

De vuelta en el streaming, en el espacio de los jueves que dejó vacante el término de la segunda temporada en agosto pasado de “And just like that ... “ inició su respectiva segunda temporada esta serie protagonizada y producida por el ganador del Oscar Taika Waititi (“Jo Jo Rabbitt”) que como una mezcla del clásico de comedia inglesa “Monthy Python” y la saga de “Piratas del Caribe” de Disney tiene a Waikiki interpretando al famoso pirata Barba Negra pero con un giro de tuerca que ya habíamos comentado en el estreno de su segunda temporada que en medio de su salvajismo resulta que tiene corazón y gay que corresponde al capitán de mediana edad Stede Bonnet (Rhys Darby).

Adaptada a la vez por hechos reales alrededor del capitán Bonnet y su tripulación, su guionista David Jenkins (“People of Earth”) logró de la mano de Waikiki no solo ser incluyente no solo en la orientación homosexual de la pareja protagónica sino de su tripulación, entre la que se encuentra un marin trans llamada Jim e interpretado por el actor español Vico Ortiz.

‘LUPIN’ (NETFLIX)

Y hablando de diversidad y nuevas temporadas, el mismo jueves que HBO Max estrenó “Our Flag Mean Death” esta otra plataforma incluyó en su catálogo la tercera y en apariencia última temporada de este serial de manufactura francesa protagonizado por el actor de color francés Omar Sy (“Amigos”) en esta versión contempránea de la famosa serie de novelas sobre Arsene Lupin, un caballero ladrón con el talento de disfrazarse para cometer atracos. En esta nueva entrega, luego de haber conseguido vengarse del hombre que causó la ruina de su padre y rescatar a su propio hijo luego de ser secuestrado, Lupin tiene como consigna además de reunificar a su familia tras ir sobre un nuevo tesoro: la Perla Negra.

