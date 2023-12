Autoestima: ¿Cuál es el mejor regalo para ti? También lo mereces

Muchos de nosotros no tenemos la habilidad de percibir lo que valemos. En los últimos años he observado en esta generación de adolescentes, jóvenes y adultos una gran epidemia de baja autoestima. En otras palabras, tenemos una muy baja autopercepción y confianza hacia nosotros mismos. Sin embargo, debemos confiar en nuestra habilidad, que merecemos mucho más y que lo valemos. Nosotros, más que cualquier otra persona, merecemos las cosas buenas en la vida.

Nos acercamos a vivir la Navidad y es un tiempo de entrega, y todas las tiendas nos animan a gastar más en eso. Cada tienda muestra lo que es mejor para todos, amigos y miembros de la familia por igual. Dudo que alguien sugiera o pregunte qué regalo nos estamos dando a nosotros mismos. Es raro ir hasta el final para darnos a nosotros mismos. La Navidad es para celebrar, dar y recibir. El origen de lo que celebramos durante la Navidad es el don del Hijo de Dios, Jesucristo a la humanidad. Ese es el origen de nuestro regalar.

Celebramos la esperanza compartida, celebramos el amor y la alegría entre nosotros, así como el aprecio de lo que más valoramos, el don de la amistad entre nuestra familia y amigos. Esta es una razón por la que queremos asegurarnos de dar esas cosas que son valiosas y útiles para nuestros seres queridos, pero ¿y para nosotros? ¿Merecemos regalarnos a nosotros mismos? La respuesta es: claro que sí.

En primer lugar, debemos convencernos de que merecemos y valemos mucho para recibir un regalo esta Navidad. ¿Cuáles son los mejores regalos para ti mismo?

Satisface primero tus propias necesidades, especialmente cuando nadie lo hace por ti. Es una especie de autosuficiencia emocional y confianza en tu capacidad de sostenerte.

Darte la oportunidad de darte la confianza de que tienes el potencial para cambiar tu vida, alcanzar tus metas y que tus esfuerzos darán sus frutos. Entonces, ¿por qué retener tal regalo para ti?

“Si no tienes confianza en ti mismo, eres derrotado dos veces en la carrera de la vida”, dijo Marcus Garvey.

El don de la paz mental es también lo que usted merece. Esto es alejarse de cualquier situación o persona que quiera perturbar esa paz. Es porque quieres mantener esa calma interior y la satisfacción. No te engañes que es fácil de lograr. Vivimos en un mundo caótico, y tienes que decidir que quieres mantener la calma a pesar de la toxicidad a tu alrededor.

Descanso. Esta temporada puede ser traumática y puedes sufrir de agotamiento festivo. Hay tantas celebraciones en todas partes. No creas que tienes que asistir a todas. No puedes estar en todas partes. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo.

Escuchen su intuición. La gente dice que siempre es correcta. Nuestra intuición es la brújula de navegación que nos dirige. Si confiamos lo suficiente, entonces lo haremos bien en la vida. En la vida no hay garantías, la incertidumbre es real, pero podemos triunfar aun si nos guiamos por nuestra intuición.

Y quizás el mejor regalo es: “Si tienes la habilidad de amar, ámate a ti mismo primero”. Esto no significa un amor egoísta, sino todo lo contrario. Nos amamos y aceptamos tal como somos para darnos mejor a los demás. Tú mismo, como todo el universo, mereces tu amor y respecto. Y como lo escribió San Pablo en la Carta a los Corintios capítulo 13, 4-7: “Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.