“Autos, mota y rocanrol” y “No nos moverán”

El primer estreno de cine mexicano del 2026 resulta ser otra olvidable comedia protagonizada por Ana de la Reguera, “Un hombre por semana”, que llega luego de “Qué Viva México” (Luis Estrada, 2023) y “Una pequeña confusión” (Ariel Winograd, 2024).

Lo más triste del caso es que, en una de esas, el estreno en cines del día de hoy de la comedia dirigida por Marco Polo Constandse y la propia Ana, puede convertirse en la película mexicana más taquillera del resto de todo el año si tenemos como antecedente que la cinta número uno en la taquilla nacional del 2025 fue una comedia estrenada a mediados de enero que, bajo el título de “Mesa de regalos”, dirigida por Noé Santillán y protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, convocó a las salas de cine del país a un total de 2 millones de espectadores.

Pero si bien el Top 5 de las películas mexicanas más taquilleras del 2025 lo complementan, además de la mencionada “Una pequeña confusión” en el cuarto lugar, con un total de 1 millón de espectadores (a pesar de haber sido estrenada en la Navidad del 2024), otras dos comedias como “Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas”, de Chava Cartas (estrenada a mediados de agosto y ocupando el segundo sitio con 1.1 espectadores), y “Qué Huevos Sofía!”, de Carlos Santos (estrenada en febrero y situada en el quinto lugar con un total de 736 mil asistentes), la que se lleva a todas estas es otra comedia estrenada en septiembre y que a fines de año se estrenó en el streaming.

Nos referimos a “Autos, mota y rocanrol”, de J.M. Cravioto, cinta que podemos resumir como la respuesta mexicana al clásico de culto del recientemente fallecido Rob Reiner, “This is Spinal Tap” (1984) ya que como anticipa en sus primeros minutos es una historia inspirada en hechos reales como el antológico de Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971, también es a la vez un falso documental muy divertido protagonizado por dos de los mejores actores de su generación, Alejandro Speitzer y Emiliano Zurita, este último galardonado merecidamente en la pasada edición del Festival de Cine de Guadalajara como Mejor Actor y que puede verse por Prime Video.

Y ya que mencionamos algo de lo mejor del cine mexicano del 2025 en streaming, que pasó casi inadvertido en las salas de cine, desde el pasado 31 de diciembre se encuentra disponible en el catálogo de MUBI una de las películas más premiadas en la edición de los premios Ariel y que en Saltillo sólo se exhibició un día como parte de la Muestra Internacional de Cine: “No nos moverán”, ópera prima de Pierre Saint-Martin y que por su parte dio el merecido Ariel a la Mejor Actriz a su protagonista femenina Luisa Huertas, por su interpretación de Socorro, una mujer obsesionada con encontrar al asesino de su hermano en la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968.

