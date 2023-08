El pasado 10 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer sus estimaciones de pobreza a nivel nacional y estatal en el país para el año 2022. El CONEVAL es el organismo del Estado mexicano encargado de medir la pobreza en México. La pobreza multidimensional (aquella que mide la pobreza en función de siete dimensiones básicas del bienestar de las personas, las cuales son: ingreso, educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de las viviendas, servicios básicos en la vivienda y alimentación) se redujo 5.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022 (período más relevante de analizar que el período 2020-2022, ya que el año 2020 estuvo fuertemente afectado por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19), cayendo de 41.9 por ciento de la población en 2018 a 36.3 por ciento en 2022. Esta caída se tradujo en una disminución de 5.1 millones de personas en situación de pobreza en este período. Sin lugar a duda, la reducción en la pobreza dada a conocer por el CONEVAL es notable, tanto en términos proporcionales como absolutos. Sin embargo, vale la pena señalar que toda la reducción en la pobreza se registró solamente en la pobreza moderada, mientras que la población en pobreza extrema (la más crítica) aumentó 0.1 puntos porcentuales (400,000 personas).

La pobreza por ingresos (cuando las personas no tienen el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias) se redujo 6.4 puntos porcentuales, al pasar de 49.9 por ciento de la población en 2018 a 43.5 por ciento en 2022 (una disminución de 5.7 millones de personas). Por su parte, la pobreza extrema por ingresos (cuando las personas no tienen el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias) también disminuyó, aunque en menor medida, pasando de 14 a 12.1 por ciento de la población (una reducción de 1.8 millones de personas).

Entre los principales factores que contribuyeron al incremento del ingreso corriente (y por ende a la disminución de la pobreza) se encuentra el incremento de las transferencias (que aumentaron un 31.4 por ciento), los ingresos por trabajo independiente (que aumentaron 17.7 por ciento) y las remuneraciones por trabajo subordinado (que aumentaron 5.7 por ciento) (1). Las remesas, aunque importantes para los hogares que reportan recibirlas, no representan más del 3 por ciento del ingreso de todos los hogares, por lo que su crecimiento impacta poco en la disminución global de la pobreza, si bien constituyen un importante factor para la disminución de la pobreza de los hogares que sí reciben remesas, ya que representan más del 33 por ciento del ingreso de estos hogares ubicados en los primeros cuatro deciles de la distribución del ingreso (2).

A pesar de la reducción de la pobreza multidimensional, vale la pena señalar que se observó un incremento en el promedio de carencias sociales tanto para la población en pobreza moderada (de 2.0 en 2018 a 2.3 en 2022) como para la población en pobreza extrema (de 3.6 en 2018 a 3.8 en 2022). En este sentido, uno de los resultados más decepcionantes fue el fuerte incremento en el número de personas que carecen de acceso a los servicios de salud. En 2018, 20.1 millones de personas no tenían acceso a servicios de salud, pero este número aumentó a 50.4 millones de personas en 2022, lo que representa 39. 1 por ciento de la población. Tampoco hubo avance en la carencia social referente al rezago educativo, ya que se incrementó en 1.5 millones el número de personas que sufre esta carencia.

No cabe duda que la disminución de la pobreza en 2022 constituye un buen avance del país en la lucha contra este flagelo social. Sin embargo, el incremento en la pobreza extrema, así como el fuerte aumento del porcentaje y número de personas sin acceso a los servicios de salud y el incremento del rezago educativo, hace necesario redirigir y fortalecer las políticas públicas necesarias para avanzar de manera sostenible en la solución de estos grandes problemas nacionales.

