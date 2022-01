Avances y retiradas

En las fronteras con Ucrania.

Se acrecentarán en avanzada tropas estadounidenses.

Ya hicieron lo mismo las tropas rusas. Son avances.

Pero al mismo tiempo empiezan a haber retiradas de personal de los sitios en que podría darse el diálogo diplomático.

Aparece de nuevo en la historia contemporánea la presencia amenazante de las armas. Los avances parecen decir: “Aquí estamos con muerte para ustedes”.

Y las retiradas parecen empezar a dar la espalda a eso que impide las guerras: la comunicación civilizada que logra arreglos.

Causar bajas y destruir es procedimiento de la edad de piedra. Cancelar la palabra es una devaluación de la vecindad, de los acuerdos civilizados, del equilibrio de intereses con comprensión y renuncias voluntarias recíprocas.

Esperemos que los organismos internacionales sean capaces de hacer que el manejo de conflictos sea inteligente y libre de decisiones apresuradas, temperamentales o reactivas para no afectar a Europa y al mundo, zarandeado por la pandemia.

LIMÓN INFLACIONARIO

Medicinal. Almacén de vitamina C. Sube su demanda en días fríos de invierno para infusiones calientes, ponches ricos y gárgaras recomendadas. Fiel compañero de las mariscadas y complemento infaltable en menudos y pozoles. El limón sube de precio por oferta moderada y demanda acentuada.

Y como el mal ejemplo cunde, se da un contagio casi epidémico de encarecimientos. La canasta básica −de por sí alpinista− activa su ascensión ante la insuficiencia de portamonedas, carteras y tarjetas. Son afortunados los domicilios en que fructifica, en jardín o maceta, un generoso limonero.

CUBA SIN PIQUETE

No. No se trata de bebidas sino de la isla y de las vacunas. Allá, la adelantada medicina ha producido una vacuna que no se inyecta, sino que se inhala. No es de brazo, sino de nariz.

Y están diciendo que no es para que no te agraves o no te mueras, sino para que no te contagies. Hablan de inmunidad esterilizante que corta con la transmisión de infección.

Le han puesto un nombre caribeño que no tiene nada que ver, por lo pronto, con las letras del alfabeto griego. Le nombran Mambisa. Si fuera con zeta se asociaría con una maratón de mambo.

A ver si llega a tener autorización internacional y que, especialmente los niños, sólo tengan que dar una buena aspiración frente a un inhalador con poderosa carga exterminadora y que no tenga efectos secundarios graves.

VORACIDAD EMOCIONAL

Es una característica de la corriente de postmodernidad. Después de los antecedentes de querer tachar el fideísmo, y después el racionalismo, el autoritarismo y el voluntarismo, se idolatra la emoción, la experiencia intensa, surge la adicción al sentir bonito, a buscar placer, aunque sea pasajero y cobre factura mental o corporal.

Se vive la vida a chapuzones emocionales fugaces y secuenciales, uno tras otro, desestimando lo permanente.

Los espectáculos, las redes, los medios de comunicación y hasta la política parecen contaminadas de este hambre de experimentar emociones que pongan la piel de gallina y corten la respiración.... No se logra la verdadera fe, la docilidad a la conciencia, la racionalidad sin racionalismo, ni la auténtica autonomía sin rebeldía que no absolutiza el ego...