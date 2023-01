¿A dónde no me han llevado mis andanzas de conferenciante? Hace tiempo me llevaron más allá de nuestra frontera sur, hasta Belice. Puedo decir entonces que he cruzado ya los dos ríos que limitan en parte a nuestro país por el norte y por el sur: el Bravo y el Hondo.

La verdad es que ni el Bravo es tan bravo ni el Hondo es tan profundo. Al primero le han quitado fuerza las presas y represas que detienen ...