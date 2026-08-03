Block de Notas 109: Habitamos una sociedad ignorante, mezquina y ruin

¿Sienten los perros, los gatos, las ratas, las cucarachas, mis odiadas moscas...? Favor de leer a la doctora en Matemáticas Eva Crane , al filósofo Fernando Savater y a los investigadores Peter Singer y Lori Gruen , para darse una mínima idea del falso debate a escalar y analizar en este cerrado espacio. A ver, señor lector, no es lo que yo opine, no es lo que usted escriba en sus redes sociales (las cuales todo lo han podrido y han llevado a la sociedad saltillense a la afasia, a la ignorancia y hoy a la estupidez). No. Es lo que dicen los sabios e investigadores.

Hay dos o tres frases machaconas que usted se sabe de memoria, a fuerza de repetirlas su servidor. Y dichas frases machaconas, usted las ha hecho suyas: “Hoy un pinche perro vale más que cualquier ser humano” y “Este mundo ya no es mi mundo y, cuando muera, me va a dar alegría dejarlo”. Hay otras frases, pero estos estribillos tercos me llovieron a pasto con motivo de la muerte de un pinche perro al cual su ama, pues, lo mató. Así de sencillo y complicado.

¿Yo? Yo me atengo a ellos y, claro, como me asumo hijo de Dios altísimo (si usted se asume descendiente de un chango, lo respeto. Es cosa de la evolución, según Darwin), asumo el parágrafo de la Biblia (Génesis 1:26): “Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”.

¿Lo nota? Dios hizo el mundo para que Jesús R. Cedillo sea el rey de las bestias (mientras viva, claro) y señoree sobre todos los animales, de los cuales ninguno, ninguno es inteligente. Ninguno. ¿Me parezco a un perro? Espero no. ¿Amo a los perros? Claro que no, pero tampoco los maltrato. A mí, “ni fu ni fa”. ¿Y si se mueren todos los perros de la tierra? Pues muertos están. ¿Y nuestras hermanas las ratas? ¿Por qué nadie aboga por sus derechos animales de existir y vivir dignamente en su casa, señor lector?

La sociedad saltillense está podrida y ya no razona. Los celulares y las computadoras son “inteligentes”; los humanos dejaron de serlo. Hay eventos que nos desnudan para siempre. Episodios que nos retratan de cuerpo entero y no hace falta un literato, un sociólogo, un político, un psicólogo, un ingeniero o un científico para darse cuenta de ello. Sólo se necesita algo ya imposible hoy: inteligencia y sentido común. Lo cual, insisto, hoy ya no es propio de humanos, sino atributo de celulares “inteligentes”.

La muerte de un perro tieso (“Rocky”, se llamaba, ¡puf!) a manos de su ama (¿cuerda o con un detalle de salud mental?), provocó un infierno en Saltillo y la región. Lo desataron las redes sociales, donde todo mundo habla y opina, pero lo grave fue: los medios de comunicación se tragaron la engañifa y le dieron eco inusitado. Lo anterior ya ha quedado como una huella, una cicatriz en esta sociedad tan podrida, donde se ama y se santifica a un perro (¡le llevaron veladoras, ay, Diosito!) y nadie se preocupa por un ser humano.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: ¿Cómo se llama lo anterior? Manipulación brutal y total. Sociedad ñoña. Habitamos una sociedad ignorante, mezquina, ruin. Una colectividad de doble o triple moral. ¿Debe sorprendernos? No. Simplemente es la condición humana. Todos estamos sujetos a este vaivén de simpatías o antipatías. Somos un cúmulo de contradicciones. Cuando ayer dijimos negro, hoy, por las recuas del viento y destino, decimos blanco... y también lo defendemos.

Nota 2: No hay ideas duras de raíces fuertes ancladas en la tierra. Hoy todo es líquido, volátil, como lo acuñó el filósofo Zygmunt Bauman. Memoria y compromisos líquidos, los cuales escapan de la mano. ¿Ayer dijimos blanco? Pues hoy es negro. E insisto, lo defendemos. Por eso los dobles o triples discursos. Por eso esta sociedad es efímera, fútil, ñoña, sosa...