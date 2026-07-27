Block de Notas (108): Del Mundialito de soccer a la carrera por la rectoría de la UAdeC

A mí, en lo particular, tampoco me gustó mucho, digamos, el equipo español; los míos eran la sorpresa del torneo: los vikingos de Noruega y su forma atropellada, ruda y directa de jugar. Desgraciadamente, los eliminaron. Pero su actuación es memorable y se esperan grandes cosas de esta selección de jovenazos.

Para fortuna de todos, pero sobre todo de la mía, el Mundialito de soccer ya acabó. Aunque iba invicto sin ver juego llanero, tuve que sucumbir a la tentación y vi varios partidos similares. En ocasiones me limité a los resúmenes y, en fin, para poder opinar, pues tuve que ver encuentros y caer en semejante engañifa global. De hecho, un robo descarado a favor de Argentina. Cosa que, por lo demás, no necesitaban. Era un equipo de ególatras, grandes egos, los cuales perdieron justamente la final en contra de España.

A Lionel Messi se le perdona todo. La manera tan descarada y burda en que fue arropado por parte de la FIFA obliga a replantearse todo. Es decir, más corrupción no puede haber. O tal vez sí. Los humanos no somos iguales. Messi no es un ser humano normal y los resultados están a la vista de todos. El Mundialito fue un tremendo distractor a nivel global. Ya en estos días se siente la resaca en todo lugar.

Pero el Mundialito de Soccer acepta múltiples y provechosas lecturas. Espero aquí presentarle mi análisis dilatado; le tengo multitud de datos, pero de entrada va lo siguiente, lo cual es un fenómeno total: la migración. Una migración, digamos, al revés. Una colonización, digamos, al revés. Es decir, de mil 248 jugadores registrados para jugar el Mundialito, 289 no representaron al país donde nacieron. Y una proporción brutal fueron los africanos. Aquí en el vecindario, un colombiano y no mexicano fue el goleador, un tal Quiñones. Había otro de padres norteamericanos, un tal Fidalgo. Y un dato que da la dimensión de lo anterior: de los 26 jugadores registrados por Curazao (una isla enfrente de Venezuela, antiguamente dominada por Holanda), sólo uno nació en esa nación caribeña.

Mucho por explorar, entonces. De hecho, los hijos de africanos nacionalizados franceses, portugueses, españoles, etcétera, son los que dominaron el Mundialito. Otro dato de espanto o de inclusión, según sea su juicio: cuando debutó Marruecos contra Brasil, ningún jugador de los 11 titulares... había nacido en Marruecos.

Nota 1: Jonathan, un sencillo, pero gran ciudadano, alto y garboso, intelectual él, doctor en Economía, para mayores señas responde al nombre de Jonathan Flores Pérez y es actual director de la Facultad de Economía de la alicaída Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Él, como ciudadano, propuso a través de las diputadas y diputados del PRI una iniciativa popular para “garantizar un monto mínimo y progresivo en materia de ciencia, tecnología e innovación” en el presupuesto de egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ESQUINA-BAJAN

Nota 2: Tengo la iniciativa en la mano y es una verdadera obra de investigación. Ocho páginas de alto caldo intelectual. Un alud de datos y una fundamentación de motivos, los cuales es necesario observar no hoy, sino ayer. Y este tremendo director y académico, en su exposición y lección inaugural, habla de lo que sabe: de los estudiantes, de los ciudadanos y, al mencionar sobre ellos, dice buscar “el bienestar de los ciudadanos”.

Nota 3: ¡Caramba! A otro público con esta propuesta y con estos datos. Los cuales nos desnudan, pero a través de esta iniciativa ciudadana, no dudo, todo empiece a cambiar para bien. Y le repito lo siguiente: ¿cuál era la muletilla, el eslogan del actual rector, el infante Octavio Pimentel, cuando llegó a la Rectoría (muy raspado, pero llegó)? Más jeans entallados y menos inteligencia y participación.