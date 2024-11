Block de notas (31): Este es el vínculo entre el cáncer y la salud intestinal

“Conforme a tu fe, será hecho”. El verso de la Biblia es puntual y sigue siendo bello y certero. No, no es magia, ni operarán milagros, es decir, el mundo y la naturaleza de Dios no se pueden alterar. Simplemente le voy a tratar de vender la idea, le vendo la idea de que este precepto bíblico, como el siguiente, son válidos y actuales hoy, si usted los pone en letra redonda en el aquí y el ahora. El siguiente es igual de bueno al primero: “Haced tesoros dentro de sí (de ti), donde la polilla ni el óxido (orín, en otras versiones) corrompen; donde los ladrones no minen ni roben” (Lucas 12:33).

Pero aparece en la Biblia una referencia al orín, luego será de plano y en múltiples ocasiones a los excrementos, tanto para bien como para mal. El cínico, genial y deslenguado Henry Miller ha escrito: “... si alguien aduce que leer mientras se está sentado en la taza ayuda a mantener el vientre suelto, entonces le diré que lea la literatura más lenitiva posible. Que lea los Testamentos, pues son obra del Señor... Yo, en particular, estoy convencido de que se puede tener fe y confiar en el señor sin leer las Sagradas Escrituras en el retrete”.

Tremendo este Miller, quien en su momento fue harto satanizado y sus libros fueron prohibidos. Pero con el calor, los excrementos y demás líquidos y bolas expulsadas de nuestro cuerpo, surgen otros bichos y calamidades iguales de infaustos, como las moscas, mosquitos y demás bichos. Lea usted lo siguiente por favor.

El escritor polaco, quien vivió un largo tiempo en Argentina, Witold Gombrowicz (Polonia 1904-1969), un escritor tan raro como inclasificable. Según Enrique Vila-Matas, fue dueño de una prosa “oscura, sonámbula y extravagante”. Gombrowicz es autor de una celebrada novela: “Ferdydurke (1937)”, de la cual sólo he leído fragmentos extensos en la red de redes llamada Internet, por no encontrarla disponible en el mercado editorial. Son igual de celebrados textos suyos como “Recuerdos de Polonia”, “Diario Argentino” y “Peregrinaciones Argentinas”.

Cito entonces un fragmento extenso de “Ferdydurke”, en el cual el narrador se queja de lo mismo lo cual lastima, molesta y pincha a este servidor: “¿No ocurre acaso que cualquier llamada telefónica o cualquier mosca pueden distraer al lector de la lectura justamente en ese supremo momento en que todas las partes y tramas se juntan en la unidad de la solución final? ¿Y si en ese momento entrase, digamos, su hermano y dijese algo? La noble labor del escritor se echa a perder a causa de una mosca, un hermano o un teléfono. ¡Oh, malas mosquitas!...”.

Nota Uno: Hay muchos y variados problemas de salud de los humanos hoy en día. México es líder en varios problemas de salud a nivel mundial. Cosa nada agradable, por cierto. La obesidad de los mexicanos ya es un cáncer. La diabetes. Los problemas del corazón. El alcoholismo incontrolable de todo mundo. Y nombré arriba esa feroz enfermedad letal y silenciosa, el maldito cáncer.

Nota dos: Pero empecé a notar, con varios conocidos que me dispensan su amistad, un problema grave, el cual es sordo, pero daña para siempre: no pueden ir al baño. No puede ir al retrete. En un buen y fluido castellano, no pueden ir a cagar como Dios manda. Defecar, pues. Y al pedir los datos al Inegi sobre los principales tumores malignos o las partes focalizadas de nuestro cuerpo donde anida el mortal cáncer, este se presenta de manera terrible en el colon, el recto y el ano, tanto en hombres como en mujeres. Por no ir a defecar como se debe.

Nota tres: Según datos del Inegi, el cáncer ha avanzado y la tasa de defunciones se ha incrementado exponencialmente de 2012 al 2022, que son los últimos datos que se tienen como estadística ya sistematizada. La tasa de defunciones por motivos del cáncer pasó de 62 por cada 100 mil personas a 68.92 en 2022. Los tumores malignos de colon, recto y ano son una de las principales causas de muerte entre los varones de 20 a 29 años, es decir, en plenitud de vida.

Nota cuatro: En las mujeres lo anterior se presenta entre la edad de 39 a 59 años. Entonces vemos una grave incidencia en lo anterior, es decir, cuando se está en plenitud de vida y se come en teoría mejor... llega la muerte por comer mal y no ir al retrete.

Nota cinco: Entre las y los jóvenes de 20 a 29 años, la principal causa de defunción por tipo de cáncer es la leucemia . En hombres la tasa es mal alta que la de las mujeres, pero como siempre, en las mujeres domina la muerte por cáncer de mama o tumores malignos en el útero y ovarios. Y el cáncer, como lo dijo en una entrevista aquí en VANGUARDIA Mariana Canepa, no tiene nada de rosa.

Nota seis: Si cagar y mear no fueron cosas importantes en nuestra vida, pues no lo haríamos, y sí son importantes, pues son motivo literario y artístico. Hay un poeta árabe, Fakhri Ratrout (siglo 20), del cual no tengo más referencia que es de este siglo, y lo tengo en una antología de textos y poesía árabe, este tiene los siguientes versos en uno de sus poemas...

“El que no hace nada salvo orinar, sueña y muere...”.