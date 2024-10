Block de notas (30): estreñimiento, la muerte por comer mal y no ir al retrete

Gracias por atender estas letras, señor lector. Esta ya larga saga de textos donde amalgamamos el ensayo, la literatura, la vida real y todas nuestras preocupaciones sociales, políticas y culturales, ha sido ya de su agrado y colección, y eso me da gusto en el alma.

En los anteriores “Block de Notas”, hemos fundado y hemos dado cuerpo a los textos, insisto, a mata caballo entre el ensayo, la poesía, la reflexión, el periodismo y la exégesis aforística, la autobiografía, usted los ha hecho suyos y los colecciona en su legajo respectivo. Gracias de nuevo por sus atenciones. Y de hecho, como usted ya lo vio, no hay pretensiones de ningún tipo. Sólo es aventurarnos en todos los vericuetos posibles. Tener eso llamado curiosidad. Sólo eso.

TE PUEDE INTERESAR: Block de notas (29): Meditaciones

Muchos, hartos lectores me hablaron y me comentaron de mi tirada de naipes inicial: ¿dónde leer o dónde se lee mejor? Amén de la coyuntura y nota primigenia: merced a nuestra pésima alimentación, los humanos tienen graves problemas para ir al baño a evacuar. Ya no se caga como Dios manda. Y eso, el estreñimiento , es un grave problema de salud física y mental. Y es tan grave lo anterior que ahora que se trata de concientizar a nivel mundial y nacional en la lucha eterna contra ese enemigo feroz, letal y silencioso llamado cáncer, le pedí al Inegi (una de las pocas instituciones vivas en un país de muertos) un amplio informe sobre la incidencia del cáncer en nuestro cuerpo, los tumores malignos y, claro, los datos y estadísticas de muerte.

Todo ello bajo un palio o arista, el estreñimiento como factor en la incidencia directa en el cáncer del colon, del recto y del ano. Los datos son de infarto y aquí se los voy a glosar. Sencillamente he tenido razón, para mi fortuna, es necesario y diario ir a cagar y mear como Dios manda.

Los mexicanos le llamamos ir al “trono”. Y en no pocas ocasiones, el baño, el sanitario, es el lugar más sagrado de las casas. Como para otros humanos lo puede ser la biblioteca, la sala, la cocina o la recámara nupcial.

Lo repito: mi hermano, el mecánico Alberto Cedillo, pasaba horas en el “trono”... leyendo. Padecía de estreñimiento crónico el ingrato, pero nunca modificó sus hábitos alimenticios. Pero si usted recuerda, hay muchas formas de leer o de clasificar a los lectores. Tenga usted paciencia, y en dos o tres entregas más abordaremos lo anterior: mi hermano leía en el “trono”, pero José Vasconcelos clasificó a los libros en dos vertientes: los que se leen de pie y otros que se leen sentado.

Julio Cortázar dijo de una taxonomía de lectores: hembras (pasivos) y machos (activos). El fino escritor Armando Oviedo Romero inventó una nueva clasificación de libros: “libros sobaqueros.”... en fin, mucho por explorar. Espere usted un tríptico al respecto.

Me ha dado harto gusto que usted ya haya hecho suyo este proyecto de letras. Y le repito, en lo particular yo tomo estas notas diario. Desde hace años. Lo hago de la mejor manera posible y trato de agregar eso llamado genio, inteligencia o chispa, como usted quiera deletrearlo. Espero lograrlo. Al parecer sí, con la primera entrega.

ESQUINA-BAJAN

Esperemos, esta nueva página de contenido sea igual de su interés para su atención. Y es que, usted lo sabe, como en aquel viejo poema de Charles Baudelaire , el hombre, los hombres somos niños extraviados en “las selvas de los símbolos”.

Por ello es necesario leer dichos símbolos. Ver, observar y desmontar sus más íntimos y ocultos secretos en su urdimbre; explicarlos y, al hacerlo, apropiárnoslos para encontrar nuevas resonancias y así, aplicarlos y entenderlos en este nuevo mundo. Para entrar en honduras, pongo como ejemplo una frase escueta. Tan escueta y sobada que todo mundo la sabe de memoria. Es la siguiente: “Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, será concedida por mi padre...”. La cita completa está en Mateo 18:19.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 197

Nota uno: Pero ¿qué significa realmente lo anterior a la luz actual de nuestro pensamiento? ¿Qué significa específicamente este “dos de vosotros”? Si usted, estimado lector, está como yo, solo la mayor parte del tiempo (las musas llegan y se van), ¿significa no estar junto o de acuerdo con alguien más y así orar para lograr un fin mediante la buena plegaria que Dios nos ha enseñado? ¿De qué se trata entonces lo anterior?

Nota dos: Le digo, aunque apenas me voy a poner a leer el voluminoso documento de números y estadísticas del Inegi , para trasladar dichos números y símbolos en letras y palabras, ahí le van algunos datos de miedo: los tumores malignos de colon, recto y ano son una de las principales causas de muerte entre los varones de 20 a 29 años. En las mujeres lo anterior se presenta entre la edad de 39 a 59 años. Entonces vemos una grave incidencia en lo anterior, es decir, cuando se está en plenitud de vida y se come en teoría mejor... llega la muerte por comer mal y no ir al retrete.

LETRAS MINÚSCULAS