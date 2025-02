Block de notas (43): Trump, un presidente de hierro

La “Era Trump ” de cuatro largos años (para nosotros y, al parecer, para el mundo todo) ha comenzado y ha comenzado de la mejor manera para él: sembrando tempestades a su paso. Su discurso de toma de posesión como presidente norteamericano fue de 29 minutos, pero con hartas ideas. Fue una pieza de oratoria que al día de hoy se está cumpliendo.

¿Son algunas de sus ideas sólo ocurrencias? Sí, puede ser. Pero para chistes y dislates (de plano “mamadas” en mi mejor francés) sólo hay que escuchar los cientos de “conferencias mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador y ahora la voz siempre alzada (casi gritos) de su hija predilecta, Claudia Sheinbaum . ¿Donald Trump? Pues habla y hace temblar no sólo a México, sino al mundo todo.

¿Golfo de México o Golfo de América? Pues es casi intrascendente (al día de hoy), pero marca un estado de inflexión en la percepción de los norteamericanos. Es decir, con una orden ejecutiva de su presidente Trump pueden cambiar a placer nombres y denominaciones. Si eso puede hacer de un plumazo, pronto pueden invadir países. Como lo medio anunció al hablar del Canal de Panamá .

Sus palabras textuales en su ya célebre discurso de toma de investidura fueron las siguientes: “Estados Unidos gastó más dinero que nunca antes en un proyecto y perdió 38 mil vidas en la construcción del Canal de Panamá. Hemos sido tratados muy mal con este regalo insensato que nunca debió haberse hecho. Y la promesa de Panamá hacia nosotros no se ha cumplido. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados”.

Luego vendría ¿la advertencia, amenaza de Trump?: “A los buques estadounidenses se le están cobrando tarifas excesivas y no se les trata de manera justa en ningún sentido. Y eso incluye a la armada de los Estados Unidos. Y por encima de todo, China está operando el Canal de Panamá, y nosotros no se lo entregamos a China, se lo entregamos a Panamá. Y lo vamos a recuperar”.

Donald Trump entró de lleno a su segundo mandato como presidente de los norteamericanos y no tiene nada, absolutamente nada, qué perder. Es millonario, ya no va a ningún lugar como político, y puede cambiar a su antojo el eje del universo. Sin contrapesos visibles por hoy, el control de las cámaras a su favor y casi todo el país en su mano, sus primeros decretos y órdenes presidenciales lo anuncian como un presidente de hierro.

Me siguen llegando hartos comentarios sobre la saga aquí iniciada donde empecé a abordar los aniversarios o efemérides que obligan revisión, ya sea de vida o de obra. Es el caso con la cual inicié esta exploración: los 80 años de la muerte de Ana Frank en los campos de concentración de la Alemania nazi de Adolf Hitler .

Insisto, muchos comentarios y apostillas me han llegado al respecto. Mi amigo, el marinero y escritor Phillipe Lowell (quien habla y escribe en inglés y español indistintamente). Le conté la vez anterior, al poeta nunca le doy gusto. Polémico y más dotado a quien esto escribe, es un erudito al cual le agradezco sus meticulosos comentarios.

De una extensa carta enviada a quien esto escribe, me adjuntó un detalle harto erudito. Me dice: “¿... y el diario de Margot Frank , maestro Cedillo, existe, existió; sabe usted de su referencia, verdad?”. Duro el poeta Lowell. Pero sí, aquí le doy respuesta...

Nota 1: Hay sólo dos referencias de Ana Frank en su Diario, donde ésta habla de su hermana Margot (tres años mayor a ella) y del diario que a la vez llevaba su hermana. Dos referencias únicamente. La primera es del viernes 16 de octubre de 1942. Las letras de Ana Frank son las siguientes: “Mamá, Margot y yo somos de nuevo las mejores amigas del mundo; es mucho más agradable. Anoche Margot vino a tenderse a mi lado. Ambas en mi cama tan minúscula, no tienes idea de lo divertido que era (le cuenta a su Diario). Ella me preguntó si un día podría leer mi Diario. Le dije que sí, pero ciertos pasajes; le pedí lo mismo para el suyo, y está de acuerdo...”.

Nota 2: ¿Dónde está el Diario, los apuntes de Margot Frank, hermana mayor de Ana? No lo sé. Tal vez fue destruido cuando la Gestapo llegó, los detuvo a todos y arrasó con su escondite, “el anexo”. Eso fue el 4 de agosto de 1944. De los ocho habitantes de ese espacio claustrofóbico sólo se salvó el padre Otto Frank , apodado por Ana “Pim”, el cual leía incansablemente a mi amado Charles Dickens .

Nota 3: No pocas ocasiones las diputas familiares en ese estado claustrofóbico y habitado por dos años, salen a relucir en las páginas de su Diario. Es recurrente la crítica hacia su madre y hacia su hermana mayor, Margot. Lea usted un fragmento: “En todo yo soy distinta de ella, y chocamos frontalmente... Para mí, mi madre no es mi madre; y me es necesario, pues cumplir yo misma con esa misión. Me he alejado de mis padres, bogo un poco a la deriva...”.

