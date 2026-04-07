Bombardeos por la libertad

Por Ian Buruma, Project Syndicate.

NUEVA YORK- Quizás el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, creyera sinceramente que las bombas israelíes incitarían a los iraníes a derrocar a su dictadura teocrática y a establecer un estado democrático. Por un momento, pareció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también creía lo mismo. Pero dada la actitud caprichosa de Trump respecto a la mayoría de las cosas, incluidos los objetivos bélicos de Estados Unidos en Irán, esta posibilidad debe tomarse con pinzas.

La idea de que bombardear a la población civil creará las condiciones para un “cambio de régimen” tiene más de un siglo. Entre las dos guerras mundiales, estrategas británicos, estadounidenses e italianos argumentaban que los bombardeos prolongados desmoralizarían a la población civil lo suficiente como para volverla en contra de sus líderes.

Esta estrategia se llevó a cabo de forma devastadora durante la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de las zonas urbanas de Alemania y Japón quedaron arrasadas y murieron cientos de miles de civiles. Décadas más tarde, Estados Unidos lanzó el triple de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya. En ninguno de estos casos una población desmoralizada se volvió contra sus líderes.

Por el contrario, los civiles sometidos al terror aéreo, por lo general, han demostrado una resiliencia notable, adaptándose a condiciones espantosas y uniéndose para desafiar a un enemigo común. Los londinenses durante el Blitz proclamaban con orgullo que “Londres puede soportarlo”. Mientras compraba un abrigo nuevo en Londres en el otoño de 1940, mi abuela quedó atrapada en un ataque aéreo de magnitud. La empleada del negocio la guio en silencio hasta el refugio mientras comentaban la calidad de los diferentes tipos de tweed.

Los berlineses no fueron diferentes, ni tampoco la gente de Hanói. Los iraníes, especialmente los de Teherán, están mostrando ahora la misma entereza. Najmeh Bozorgmehr, corresponsal del Financial Times en Teherán, describió cómo, en medio de los bombardeos día y noche, y sabiendo que se podía morir en cualquier momento, “la vida insiste en continuar”. Para ella, eso significa pensar en qué comer al día siguiente, y al otro. “Las preguntas”, escribió, “no se plantean porque el mañana parezca seguro, sino porque no lo es”.

Incluso en 1944, cuando Berlín era demolida por las bombas estadounidenses durante el día y las británicas por la noche, los cines estaban abarrotados y era difícil conseguir entradas para los conciertos. La Filarmónica de Berlín tocaba en teatros improvisados con agujeros en el techo, mientras los músicos y el público se envolvían en abrigos de invierno.

Este tipo de estoicismo tiene poco que ver con la ideología o la lealtad a un grupo concreto de gobernantes. Al final de la guerra, la mayoría de los berlineses estaban hartos de los nazis. La mayoría de los iraníes de hoy detestan el régimen islamista fanático. Pero, como escribió Ruth Andreas-Friedrich, miembro de la resistencia alemana en Berlín, en su diario en 1943: “Retirar los escombros... no tiene nada que ver con ser nazi. ... Nadie piensa en Hitler cuando tapa con tablas la ventana de la cocina. Pero todo el mundo sabe que no se puede vivir en el frío”.

Muchos iraníes han arriesgado -y perdido- la vida en levantamientos contra la República Islámica. Pero no mientras les llovían misiles. En estas condiciones, la mera supervivencia ya es lo suficientemente difícil. Salir a las calles devastadas y enfrentarse a miembros fuertemente armados del sanguinario Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sería un suicidio.

Hay otra razón por la que los civiles no se rebelan mientras son atacados desde el aire. Las autoridades gubernamentales suelen ser las únicas que pueden proporcionar comida y refugio en esos momentos. Cuando la gente gasta toda su energía tratando de llegar al día siguiente -en el Berlín de la guerra, Bleib übrig (“mantente con vida”) era una forma habitual de despedirse de los amigos-, no les queda fuerza para la rebelión.

Trump tenía razón en una cosa durante la campaña presidencial: iniciar “guerras de elección” con el pretexto de derrocar a regímenes extranjeros y construir estados democráticos es un accionar descabellado. Durante la guerra de Irak de 2003, los neoconservadores defendieron la invasión señalando el éxito de Estados Unidos en Alemania y Japón en 1945. ¿Acaso los estadounidenses no habían construido democracias ejemplares en esos países derrotados?

La analogía es falsa. Los estadounidenses sí ayudaron a reconstruir instituciones democráticas en esos países. Pero Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial solo después de ser atacado por Japón, y luego pasó a la construcción de la democracia recién después de obligar a Alemania y a Japón a rendirse de manera incondicional, incluso mediante el uso de bombas atómicas. No se puede simplemente atacar a otro país y esperar que la libertad y la democracia surjan de inmediato. Y desde luego no se puede bombardear a la gente al mismo tiempo que se afirma que se la está liberando.

Trump, sin embargo, no es un neoconservador. La construcción de la democracia nunca fue lo suyo. Su estrategia se asemeja más a la utilizada por el crimen organizado: amenazar y, si es necesario, emplear la fuerza bruta para obligar a la otra parte a someterse a un acuerdo que no puede rechazar. Pero esto solo funciona si la otra parte es igual de cínica y transaccional. En un mundo de gánsteres, es casi inconcebible que una persona considere que hay un principio o una creencia por los que valga la pena morir. Sean lo que sean los clérigos iraníes, no son gánsteres.

La posibilidad de que una intervención militar estadounidense-israelí ayude a los iraníes a convertir su teocracia en una democracia es prácticamente nula. Hubo un tiempo en que las aspiraciones liberales de Estados Unidos, la principal fuente de su poder blando, podían ofrecer esperanza y aliviar el sufrimiento al acoger a personas que buscaban liberarse de la tiranía. Por desgracia para esas personas, y para el propio Estados Unidos, la administración actual está haciendo exactamente lo contrario. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Ian Buruma es autor de numerosos libros, entre ellos Year Zero: A History of 1945 (Penguin Books, 2014), The Collaborators: Three Stories of Deception and Survival in World War II (Penguin Press, 2023) y, más recientemente, Spinoza: Freedom’s Messiah (Yale University Press, 2024).