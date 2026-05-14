Saraperos no completa la barrida y cae ante Charros en el Madero

Saraperos de Saltillo no pudo completar la barrida en casa y cayó 10-2 ante Charros de Jalisco en el tercer juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero, en una noche complicada para el pitcheo local encabezado por el abridor Cam Alldred. A pesar de la derrota, la novena dirigida por José Molina se quedó con la serie tras haber ganado los dos primeros compromisos, asegurando así su primera serie de la temporada ante la escuadra jalisciense.

Desde el arranque, Charros mostró una ofensiva agresiva que logró tomar ventaja rápidamente. Allen Córdoba abrió el ataque en la primera entrada con doblete al jardín central y posteriormente Mateo Gil produjo la primera carrera del encuentro con sencillo al izquierdo para colocar el 1-0.

La visita volvió a hacer daño en el tercer episodio. Joshua Fuentes castigó a Cam Alldred con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 2-0, mientras el abridor de Charros, Kurt Heyer, mantenía controlada a la ofensiva del Sarape. El inning más complicado para Saltillo llegó en la cuarta alta. Willie Calhoun abrió con imparable y Kyle Garlick encontró un lanzamiento cómodo para conectar jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo, aumentando la diferencia a 4-0 y provocando presión sobre el bullpen local. Cam Alldred dejó el encuentro después de tres entradas y un tercio de labor. Tras su salida, el relevo de Saraperos tampoco pudo contener el ritmo ofensivo de Charros.

En la sexta entrada, Jalisco armó un rally de tres anotaciones aprovechando imparables consecutivos de Willie Calhoun, Kyle Garlick y Alfredo Hurtado. Más adelante, Allen Córdoba y Jared Walsh produjeron una carrera más cada uno para poner la pizarra 7-0. Saraperos logró reaccionar en el cierre de la sexta. Drew Stankiewicz abrió con sencillo y posteriormente Oscar Colás produjo la primera carrera local con imparable al jardín izquierdo, remolcando a Thairo Estrada para acercar a Saltillo 7-1. Sin embargo, Charros respondió inmediatamente en la séptima entrada. Kyle Garlick conectó doble productor, Johneshwy Fargas impulsó otra más con extrabase y Joshua Fuentes añadió una carrera adicional para ampliar nuevamente la ventaja visitante hasta el 10-1. El Sarape todavía logró fabricar una carrera más en la novena baja. Armando Álvarez conectó doblete y Chris Carter produjo con elevado de sacrificio para colocar el 10-2 definitivo.

El relevo jalisciense cerró sin mayores complicaciones y evitó cualquier intento de reacción de los locales. Kurt Heyer se llevó la victoria tras contener durante cinco entradas a la ofensiva de Saltillo, mientras que Cam Alldred cargó con la derrota. A pesar del tropiezo en el cierre de la serie, Saraperos terminó con saldo positivo al quedarse con dos de los tres encuentros disputados en casa ante Charros de Jalisco, mostrando señales de mejoría ofensiva y consiguiendo su primera serie ganada de la campaña bajo el mando de José Molina.

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