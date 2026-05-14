Amplía justicia de EU cargos contra ‘El Jardinero’

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    Amplía justicia de EU cargos contra ‘El Jardinero’
    Audias Flores Silva, mando del CJNG, fue detenido por autoridades mexicanas el pasado 27 de abril en Nayarit. CUARTOSCURO

Le agregan a acusación cargo de lavado de dinero y agravan el de tráfico de drogas a modalidad de manufactura y distribución

El Gobierno de Estados Unidos agravó las acusaciones contra Audias Flores Silva “El Jardinero”, mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido el pasado 27 de abril en Nayarit.

Considerado uno de los sucesores de Nemesio Oseguera “El Mencho” al frente del CJNG, Flores Silva enfrentaba desde 2020 una orden de arresto girada por la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, por cargos de distribución de cocaína y heroína y uso de armas, entre 2012 y 2019.

https://vanguardia.com.mx/noticias/reportan-decomiso-historico-de-cigarros-ilegales-en-mexico-valorado-en-millones-de-pesos-IN20696842

Este martes, el Departamento de Justicia modificó la acusación original o indictment, para agregar un cargo de lavado de dinero, mientras que el delito de tráfico de drogas fue agravado a la modalidad de manufactura y distribución, y no solo de cocaína y heroína, sino también de metanfetaminas.

El indictment actualizado también extiende hasta noviembre de 2025 el periodo de operaciones de Flores, quien controlaba para el CJNG municipios como El Arenal, Magdalena, Tequila, Amatitán, San Marcos, Etzatlán y Hostotipaquillo.

Al igual que el documento de 2020, la nueva acusación es muy escueta, de apenas cinco cuartillas, y se limita a enumerar los delitos imputados, sin entrar en detalles sobre decomisos de drogas, transacciones financieras o eventos violentos en los que Flores hubiera estado involucrado.

En el sistema penal estadounidense, es común que los indictment no contengan detalles, pues las pruebas se van desahogando ante la Corte, una vez que el acusado es puesto a su disposición. Sin embargo, también hay casos donde los fiscales optan por exponer públicamente, desde un principio, los hechos en los que basan su acusación.

Por lo pronto, Flores Silva está recluido en el Penal del Altiplano, donde un juez federal ya decretó su detención provisional con fines de extradición, y corre el plazo de dos meses para que Estados Unidos solicite formalmente su entrega, ya con base en el indictment actualizado.

”El Jardinero” tiene pendiente en México una orden de reaprehensión en Jalisco para purgar una condena de 45 años de cárcel, por una emboscada en la que murieron quince policías, y carpetas de investigación de la FGR, por lo que está por verse si los procesos en México tendrán prioridad sobre la extradición a Estados Unidos.

El año pasado, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de “El Jardinero” y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó y señaló como responsable de controlar laboratorios de producción de metanfetaminas en Jalisco y el sur de Zacatecas.

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