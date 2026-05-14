El director de la CIA se reúne con representantes del Gobierno de Cuba

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    El director de la CIA se reúne con representantes del Gobierno de Cuba
    La CIA se reúne con Cuba en plena crisis energética y humanitaria Vanguardia

Previamente, Estados Unidos había considerado a Cuba como una amenaza de seguridad nacional por vínculos con Rusia y China

El 14 de mayo se reportó que John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvo una reunión con representantes de la administración presidencial de Miguel Díaz-Canel, en La Habana, Cuba.

La reunión con la Cancillería de Cuba ocurre en el contexto del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Desde principios del 2026, tras la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos impuso un bloqueo de petróleo, el cual ha ocasionado una crisis energética y humanitaria en la isla.

Sin embargo, la administración presidencial de Donald Trump ha mantenido contacto para negociar el final del bloqueo. Las autoridades cubanas detallaron que ‘en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual’.

La visita del director de la CIA, la cual fue autorizada por el gobierno cubano, ocurre después de que el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, calificara a la situación en Cuba como una amenaza de seguridad nacional por sus vínculos con Rusia y China.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-considera-a-cuba-un-riesgo-nacional-por-vinculos-con-china-y-rusia-HB20653422

Hasta el momento, no se ha esclarecido la razón de la visita de la CIA a Cuba, ni tampoco si es parte de las negociaciones para detener el bloqueo de crudo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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