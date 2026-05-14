El director de la CIA se reúne con representantes del Gobierno de Cuba

El 14 de mayo se reportó que John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvo una reunión con representantes de la administración presidencial de Miguel Díaz-Canel, en La Habana, Cuba.

La reunión con la Cancillería de Cuba ocurre en el contexto del conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Desde principios del 2026, tras la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos impuso un bloqueo de petróleo, el cual ha ocasionado una crisis energética y humanitaria en la isla.

Sin embargo, la administración presidencial de Donald Trump ha mantenido contacto para negociar el final del bloqueo. Las autoridades cubanas detallaron que ‘en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual’.