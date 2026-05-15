Ricardo Arturo Zerrweck, maestro de maestros de educación física; “es un gusto verlos con 30 o 40 años de experiencia”

Para Ricardo Arturo Zerrweck Menchaca, la docencia ha sido una extensión de su propia vocación por el deporte y la formación de jóvenes. Reconocido por 50 años de trayectoria, hoy continúa activo como coordinador del programa de educación física en el sector rural 3 de Ramos Arizpe y Arteaga, donde sigue en contacto directo con maestros y comunidades escolares. Desde joven tuvo claro el camino que quería seguir y el gusto por el deporte lo llevó a decidirse por la educación física desde la secundaria. Originario de Nueva Rosita, Coahuila, y con parte de su infancia en Papantla, Veracruz, tuvo que esperar hasta 1970 para presentar el examen de admisión en la Ciudad de México, donde finalmente ingresó a la entonces Escuela Nacional de Educación Física, hoy Escuela Superior de Educación Física.

Egresó en 1975 y desde entonces inició un recorrido que lo llevó a trabajar en primaria, secundaria y formación de docentes. Durante décadas estuvo frente a grupo, principalmente con niñas, niños y adolescentes, hasta su jubilación en el sistema estatal en 2005, aunque sin abandonar del todo la actividad educativa. Hoy, su labor continúa desde la coordinación, supervisando a docentes de educación física en zonas rurales que abarcan Ramos Arizpe y Arteaga. A lo largo de cinco décadas, Zerrweck Menchaca no solo ha formado estudiantes, sino también a generaciones de maestros. Algunos de sus exalumnos, hoy con 30 o 40 años de servicio, fueron sus estudiantes en la Escuela Normal de Educación Física. “Es un gusto y una satisfacción volverlos a ver ya formados como maestros”, expresa. Más allá de los logros deportivos y académicos, el profesor destaca la satisfacción de haber acompañado procesos formativos que trascendieron el aula, especialmente cuando sus equipos lograban competir a nivel regional o nacional en disciplinas como básquetbol y fútbol.

En el plano personal, su vida también quedó ligada a la escuela. Fue en el entorno educativo donde conoció a su esposa, también docente, con quien formó una familia de tres hijos y una vida compartida entre aulas y comunidades escolares. Tras medio siglo de servicio, reconoce que el final de su trayectoria comienza a asomarse, aunque sin una ruptura inmediata con la educación. Habla de la posibilidad de cerrar ciclo en los próximos años, con la idea de dedicar más tiempo a la familia. La docencia ha sido más que una profesión, también una forma de permanecer en la vida de otros a través del tiempo.

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