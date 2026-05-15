Ricardo Arturo Zerrweck, maestro de maestros de educación física; “es un gusto verlos con 30 o 40 años de experiencia”
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Desde joven tuvo claro el camino que quería seguir y el gusto por el deporte lo llevó a la educación física; esta semana, al recibir un reconocimiento por medio siglo de docencia, se reencontró con estudiantes que siguen sus pasos
Para Ricardo Arturo Zerrweck Menchaca, la docencia ha sido una extensión de su propia vocación por el deporte y la formación de jóvenes. Reconocido por 50 años de trayectoria, hoy continúa activo como coordinador del programa de educación física en el sector rural 3 de Ramos Arizpe y Arteaga, donde sigue en contacto directo con maestros y comunidades escolares.
Desde joven tuvo claro el camino que quería seguir y el gusto por el deporte lo llevó a decidirse por la educación física desde la secundaria. Originario de Nueva Rosita, Coahuila, y con parte de su infancia en Papantla, Veracruz, tuvo que esperar hasta 1970 para presentar el examen de admisión en la Ciudad de México, donde finalmente ingresó a la entonces Escuela Nacional de Educación Física, hoy Escuela Superior de Educación Física.
Egresó en 1975 y desde entonces inició un recorrido que lo llevó a trabajar en primaria, secundaria y formación de docentes. Durante décadas estuvo frente a grupo, principalmente con niñas, niños y adolescentes, hasta su jubilación en el sistema estatal en 2005, aunque sin abandonar del todo la actividad educativa.
Hoy, su labor continúa desde la coordinación, supervisando a docentes de educación física en zonas rurales que abarcan Ramos Arizpe y Arteaga.
A lo largo de cinco décadas, Zerrweck Menchaca no solo ha formado estudiantes, sino también a generaciones de maestros. Algunos de sus exalumnos, hoy con 30 o 40 años de servicio, fueron sus estudiantes en la Escuela Normal de Educación Física.
“Es un gusto y una satisfacción volverlos a ver ya formados como maestros”, expresa.
Más allá de los logros deportivos y académicos, el profesor destaca la satisfacción de haber acompañado procesos formativos que trascendieron el aula, especialmente cuando sus equipos lograban competir a nivel regional o nacional en disciplinas como básquetbol y fútbol.
En el plano personal, su vida también quedó ligada a la escuela. Fue en el entorno educativo donde conoció a su esposa, también docente, con quien formó una familia de tres hijos y una vida compartida entre aulas y comunidades escolares.
Tras medio siglo de servicio, reconoce que el final de su trayectoria comienza a asomarse, aunque sin una ruptura inmediata con la educación. Habla de la posibilidad de cerrar ciclo en los próximos años, con la idea de dedicar más tiempo a la familia.
La docencia ha sido más que una profesión, también una forma de permanecer en la vida de otros a través del tiempo.