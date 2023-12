Brenda Lee, Denny Laine y John Lennon

La semana pasada la cantante Cher hizo historia con el tema navideño que estrenó en el Desfile del Día de Acción de Gracias al sumar otra década en su trayectoria en llegar al primer lugar.

Esto ocurrió con su canción “DJ Play a Christmas Song” que en este espacio comentamos en su momento tuvo su estreno mundial en el mencionado evento tradicional de la ciudad de Nueva York el Día de Acción de Gracias y la cual hizo historia porque en días pasados alcanzó el primer lugar en las listas de Adulto Contemporáneo de Billboard, una hazaña que no lograba desde 1989 con su memorable rola “If I Could Turn Back Time” que llegó al primer lugar en la misma lista en septiembre de 1989. Fue así como dejó atrás al cantante británico Elton John con el mayor espacio entre una canción y otra con 34 años entre sí en llegar al número uno por encima de los 23 años que tenía el intérprete de “Rocketman” entre “Something About the Way You Look Tonight” (1998) y “Merry Christmas” (2021).

Pero sí a romper récords y temas navideños nos vamos, quien hizo historia a su vez a inicios de esta semana es la cantante también norteamericana Brenda Lee al conquistar por su cuenta el primer lugar de las listas con su tradicional tema navideño de 1958 “Rockin´ Around the Christmas Tree” destronando así a la diva navideña Mariah Carey con un tema estrenado originalmente hace 65 años ... incluso más de los que lleva Cher como cantante pues este año cumplió 62 años de trayectoria. Lee grabó el tema cuando tenía 13 años de edad, no mucho tiempo después de haber firmado con el sello discográfico Decca Records, y aunque junto con otros propios de la temporada año con año suena durante las fiestas en Norteamérica, es hasta este año cuando volvió a ocupar el sitio de honor de las listas.

Sin embargo, en la música en inglés no todo fue miel sobre hojuelas el resto de la semana ya que el pasado martes 5 de diciembre dejó de existir a los 79 años de edad el cantante, músico y compositor Denny Laine, quien fundó en 1964 una banda británica que aunque no tuvo el éxito transcontinental de los Beatles o los Rolling Stone hizo su propia historia y dejó su propio sello en el rock internacional: The Moody Blues. Fue por ello que al terminar su paso por The Moody Blues y Paul McCartney con los Beatles formaron Wings, agrupación que tuvo una década de duración, de 1971 a 1981, y uno de sus puntos más altos lo tuvo en 1973 con el hoy clásico tema “Live and Let Die” que compusieron para la película del agente James Bond 007 y llegó a ser nominada al Oscar a la Mejor Canción de su año.

Para terminar, y ya que mencionamos a Paul McCartney y los Beatles, este fin de semana, en vísperas de la conmemoración este fin de semana del aniversario número 43 del asesinato de John Lennon ocurrido el 8 de diciembre de 1980 la plataforma de streaming Apple Tv Plus estrenó la serie documental de tres partes “John Lennon: Asesinato sin Juicio”, el cual dirigido por Rob Coldstream y Nick Holt recrea esa fecha tan fatídica cuando el ex Beatle fue asesinado por un supuesto fan que lo balaceó en las afueras del edificio Dakota de la ciudad de Nueva York donde vivía junto a su esposa Yoko Ono y su pequeño hijo Sean justo después de haber seguido grabando el que sería su álbum póstumo, “Double Fantasy”.

Aunque dicha serie narrada por el actor y también músico Kiefer Sutherland se enfoca como su título lo sugiere en el asesino de Lennon y las implicaciones legales de su crimen, no se deja de lado el legado musical del compositor también irónicamente del tema pacifista “Imagine”, e incluye a su vez las sorpresivas reacciones del mencionado McCartney ante el hecho donde parecían haberle informado más bien del cambio de una tocada que el asesinato de su amigo y cofundador de Los Beatles.

