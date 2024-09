Bruce Springsteen, Angélica María y la Gen Mex

Esta última semana de septiembre hubo un par de cumpleaños de representantes importantes tanto del rock norteamericano como del rocanrol mexicano.

El primero de ellos fue el pasado lunes, ya que llegó a los 75 años de edad el cantautor norteamericano Bruce Springsteen, quien nacido el 23 de septiembre de 1940 en Long Branch, Nueva Jersey, quien a pulso se ganó el apodo de “El Jefe” (“The Boss”) puesto que llegó a ser uno de los mejores exponentes del género del rock folk en los años 70; en los años 80 se consolidó como uno de los mejores cantautores del rock pop gracias a su disco multiplatino “Born in the U.SA” (1984) y una década después llegó su música también con no menos fuerza al cine al ganar un Oscar a la Mejor Canción de 1993 por “Streets of Philadelphia”, de “Filadelfia”, así como de “Jerry Maguire”(1996), entre otras más.

Springsteen cerró “con broche de oro” el siglo XX al ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 199 donde Bono, vocalista de U2, fue el encargado de hablar antes de darle el reconocimiento, y años después, en el 2005, cuando U2 recibió su respectivo honor, Bruce le devolvió el favor al encargarse del respectivo discurso. Conmovido por los ataques de las Torres Gemelas en septiembre 2001, Bruce Springsteen estrenó en el 2002 otro de sus álbumes más exitosos, “The Rising”, que como su título lo indica no solo llevó a levantarse a todos sus fans sino a él mismo para seguir en la actualidad al pie del cañón para alcanzar a acumular, entre otros reconocimientos, un total de 20 premios Grammy.

El segundo fue el pasado viernes cuando “La Novia de México”, Angélica María, llegó a los 80 años de vida, y aunque nacida en Nueva Orleans, Louisiana, el 27 de septiembre de 1944 y habiendo sido antes que cantante actriz desde pequeña al ser su madre, Angélica Ortiz, productora de cine, perteneciente a la generación de cantantes y actores del género del rock and roll como Alberto Vázquez, César Costa, Julissa y Enrique Guzmán, entre otros, temas como su icónico “Eddy Eddy” siguen siendo del gusto de los fanáticos que han visto pasar los años junto a ella en conciertos como los que sigue haciendo con sus compañeros de generación.

En medio de todo esto, Amazon Music estrenó en su aplicación el primer episodio de una serie documental que bajo el título de “Gen Mex” se centra en particular en el que no dudamos sea el género más representativo de la música mexicana en la actualidad: el Regional Mexicano, en específico el de los “corridos tumbados”, pero a la vez tiene muchas inconsistencias históricas al asegurar uno de ellos que la música mexicana está teniendo un impacto global “como nunca antes lo había tenido” cuando desde el compostor indígena Juventino Rosas en el siglo XIX con su vals “Sobre las Olas” hasta Los Tigres del Norte (representantes del género que no incluyeron) hubo muchos más.

Porque no, no fue “La Chona” la que empezó todo.

