Calavera para los vivos, los pendejos y los hocicones

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Opinión
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    Calavera para los vivos, los pendejos y los hocicones
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La Flaca llegó catrina,

con su guadaña afilada,

buscando al que mucho chinga

y no compone ni madre.

Se llevó al político ojete,

experto en puro teatro;

¡prometía meterla toda,

y salió debiendo el trato!

Hay cabrones muy riatas,

que presumen de tener callo;

pero al primer pinche susto,

¡se les enfría hasta el tallo!

Mucho hocico, poca acción,

mucho culo y poco seso;

quieren cogerse a la vida,

¡pero no pueden con su peso!

La Huesuda dio el consejo:

—¡Dejen de hacerse pendejos!

Menos verbo y más acciones,

¡que no hay vida pa’ pendejos!

No le eches la culpa al mundo

si tú solito haces el hoyo;

deja de lamerte el fundillo

¡y ponte a mover el rollo!

Que morirse es cosa seria,

pero vivir tiene ciencia:

no es presumir de muy macho,

¡es tener madre y conciencia!

Pero al fin y al cabo,

entre el chisme y el relajo,

esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión, carajo.

Y aunque no sea fina, usted... ¿Qué opina?

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Daniel Robles Mota

Daniel Robles Mota

Oriundo de Matamoros, Tamaulipas, México, estudió la carrera de Licenciatura en Comercio Exterior, pero debido a su gran pasión e interés por la cocina, decide estudiar posteriormente la carrera de Profesional Gastronómico, la cual ejerce actualmente. Se ha desarrollado como Chef de distintos restaurantes. Es miembro de distintas organizaciones gastronómicas como: La Sociedad Mexicana de Gastronomía, Embajadores Gourmet sede México, así como además de estar certificado ante la WACS (World Association of Chefs Societies/ Asociación Mundial deSociedades de Cocineros) de París, Francia. Y Master Pizzaiolo ante la AVPN (The True Neapolitan Pizza Association (Associazione Verace Pizza napoletana,AVPN). Actualmente, se dedica a impartir cursos, talleres, masterclass y conferencias, así como brindar servicios de asesoría y consultoría gastronómica a distintas empresas y restaurantes.

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