Calavera para los vivos, los pendejos y los hocicones
La Flaca llegó catrina,
con su guadaña afilada,
buscando al que mucho chinga
y no compone ni madre.
Se llevó al político ojete,
experto en puro teatro;
¡prometía meterla toda,
y salió debiendo el trato!
Hay cabrones muy riatas,
que presumen de tener callo;
pero al primer pinche susto,
¡se les enfría hasta el tallo!
Mucho hocico, poca acción,
mucho culo y poco seso;
quieren cogerse a la vida,
¡pero no pueden con su peso!
La Huesuda dio el consejo:
—¡Dejen de hacerse pendejos!
Menos verbo y más acciones,
¡que no hay vida pa’ pendejos!
No le eches la culpa al mundo
si tú solito haces el hoyo;
deja de lamerte el fundillo
¡y ponte a mover el rollo!
Que morirse es cosa seria,
pero vivir tiene ciencia:
no es presumir de muy macho,
¡es tener madre y conciencia!
Pero al fin y al cabo,
entre el chisme y el relajo,
esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión, carajo.
Y aunque no sea fina, usted... ¿Qué opina?
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