Calaveras 2025

¿Les platico?¡Arre!

Serie Mundial Dodgers-Azulejos:

Un deporte inteligente

no se juega con los pies

pone en juego cuerpo y mente

la excepción, un tal Andrés.

Siete juegos trepidantes

rotos récords centenarios

son Los Angeles gigantes

japoneses hubo varios.

Mauricio Farah:

Heredero, no de un trono

pero sí de un gran legado

lo reciben con encono

tres de ceño acalorado.

Sampetrinos quieren verlo

desprenderse de tutelas

para ser hay que quererlo

o al panteón ya vas que vuelas.

Simón Levy:

De farsante y mentiroso

no lo bajan las calacas

le preparan ya su foso

y lo empalan con estacas.

Los ilusos que lo apoyan

caen sentados en la trampa

sus cabales abandonan

igualitos son de estampa.

Daniel Hinojosa:

Hocicón y charolero

activista de mentiras

bravucón y pendenciero

a panteones va de giras.

”De la tumba no te salvas”

le advirtió el sepulturero

”abogado”, vas de nalgas

derechito al agujero.

Gerardo Bolaños:

El pasaje a los infiernos

lo pagó su parejita

y le puso buenos cuernos

en la mera cabecita.

Se murió llamando a Beto

su compadre en noches frías

”sácame de un buen aprieto

salva mi alma y no te rías”.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán:

Carlos Manzo lo señala

desde el cielo sin piedad

de MORENA es la bala

se murió la autoridad.

Un gobernador inepto

entregado a su patrón

de la corrupción adepto

deshonrado va al panteón.

Ramón Alberto Garza:

Con su código magenta

y su risa de estirado

al panteón le debe renta

media vida de prestado.

Fue de Levy gran comparsa

se tragó sus fechorías

la entrevista fue una farsa

cómplice de tropelías.

Gerardo Fernández Noroña:

Este bicho nauseabundo

cobijado por MORENA

del Senado al inframundo

a los muertos envenena.

Desparrama podredumbre

pobre México con él

se consume en la lumbre

atizada por Luzbel.

Pedro Ferriz de Con e hijo Hijar:

Al primero por infiel

lo corrieron del trabajo

el segundo en anaquel

finge infarto cabizbajo.

Buscan rating con denuedo

el sepulcro es su destino

por ser ambos un remedo

Satanás es su vecino.

Omar García Harfuch:

Calaveras y panteones

lo saludan día y noche

por juntarse con cabrones

que le ofrecen un buen moche.

Con Morena es otra cosa

su prestigio está difunto

va que vuela pa´ la fosa

sin hacer mucho barrunto.

Mariana Rodríguez:

A la tumba, su marido

hoy la arrastra nuevamente

ella no hubiera querido

ser así de buena gente.

El panteón se regocija

la recibe con honores

”bienvenida seas, m´ija”

con Samuel son dictadores.

Adán Augusto López:

Se murió de dos reparos

por andar de noviecito

con mujer buscando varos

lo quería de abuelito.

Su riqueza lo traiciona

quiere mausoleo privado

le falta testosterona

aunque sea acaudalado.

Ricardo Salinas Pliego:

El panteón abrió este día

del SAT una sucursal

es motivo de alegría

recibir su funeral.

Inquilinos distinguidos

no se mueren muy seguido

y los muertos tan cumplidos

a abonarle bien tupido.

Adrián de la Garza:

Ser alcalde no quería

menos hoy gobernador

lo de él es policía

y lo otro, agotador.

Donde manda capitán

no gobierna marinero

eso sabe bien Adrián

también el sepulturero.

Miguel Treviño de Hoyos, ex alcalde de San Pedro Garza García:

Pues se le acabó la suerte

lo amortajan sampetrinos

entregándolo a la muerte

le cerraron sus caminos.

Su refugio allá en la EGADE

terminó el 3 de noviembre

y su tumba hoy invade

muy nutrida muchedumbre.

Jesús Nava: alcalde de Santa Catarina, NL:

Comenzó siendo panista

luego se volvió naranja

hoy es miembro morenista

¿qué color tendrá su zanja?

Más que cambio, es mutación

él lo sabe y se resigna

feamente va al panteón

y ante “El Bueno” se persigna.

Waldo Fernández, senador del PVEM:

Se le adelantó a la muerte

cual si fuera una campaña

presumió su buena suerte

y también su mala maña.

La calaca tiene dudas:

¿epitafio de su tumba?

le pondrá por nombre “Judas”

y a bailar al son de zumba.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, NL:

4T Norteña canta

con enjundia y entonado

la presión muy bien aguanta

en MORENA acurrucado.

Su llegada al cementerio

fue por COSTCO celebrada

hizo gala de criterio

y mucha gente apalabrada.

Claudia Sheinbaum Pardo:

La calaca le pregunta

cuando llega al cementerio

¿tu gobierno a dónde apunta?

hueles fuerte a vituperio.

No le sigas la corriente

AMLO está ya condenado

acércate a la gente

y aléjate del apestado.

Elon Musk:

Desde el cielo nos vigila

con tecnología avanzada

tiene todo pero alquila

en la tumba su morada.

Le cambió la vida al mundo

su poder nadie lo duda

sin embargo es iracundo

hoy la muerte lo saluda.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública:

Arruinó textos gratuitos

los llenó de demagogos

y la gente pide a gritos:

”¡Nos urgen pedagogos!”

La calaca le puso alto

a sus locas perversiones

quiso tomar por asalto

las clases en los panteones.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Clara Luz Flores:

Es de todas las confianzas

al menos eso parece

de CSP y sus ordenanzas

eso a ella favorece.

Hace bien al apoyarse

de Clara Luz en sus andares

a pesar de eso fallecen

les ponemos sus altares.

Samuel García, gobernador de NL:

Tapizó de propaganda

Monterrey con sus mentiras

más la muerte no se ablanda

”pues ahora me las tiras”.

El panteón no es tu dominio

no nos trates de engañar

y ahí te va este vaticinio:

bien muertito vas a estar.

Andrés Manuel López Obrador:

El poder es bien canijo

dobla a todos sin remedio

éste en mañas es prolijo

hay que quitarlo de enmedio.

Quiso pasar a la historia

lo logró al final de cuentas

su presencia es accesoria

nada en aguas turbulentas.