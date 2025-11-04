Calaveras 2025
Plácido Garza DETONA Tradición acostumbrada / las calacas de noviembre / cama a gusto y con almohada / bien comidas o con hambre. Muchos son bien recordados / otros duermen el olvido / muy alegres o enojados / con su nombre y apellido
¿Les platico?¡Arre!
Serie Mundial Dodgers-Azulejos:
Un deporte inteligente
no se juega con los pies
pone en juego cuerpo y mente
la excepción, un tal Andrés.
Siete juegos trepidantes
rotos récords centenarios
son Los Angeles gigantes
japoneses hubo varios.
Mauricio Farah:
Heredero, no de un trono
pero sí de un gran legado
lo reciben con encono
tres de ceño acalorado.
Sampetrinos quieren verlo
desprenderse de tutelas
para ser hay que quererlo
o al panteón ya vas que vuelas.
Simón Levy:
De farsante y mentiroso
no lo bajan las calacas
le preparan ya su foso
y lo empalan con estacas.
Los ilusos que lo apoyan
caen sentados en la trampa
sus cabales abandonan
igualitos son de estampa.
Daniel Hinojosa:
Hocicón y charolero
activista de mentiras
bravucón y pendenciero
a panteones va de giras.
”De la tumba no te salvas”
le advirtió el sepulturero
”abogado”, vas de nalgas
derechito al agujero.
Gerardo Bolaños:
El pasaje a los infiernos
lo pagó su parejita
y le puso buenos cuernos
en la mera cabecita.
Se murió llamando a Beto
su compadre en noches frías
”sácame de un buen aprieto
salva mi alma y no te rías”.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán:
Carlos Manzo lo señala
desde el cielo sin piedad
de MORENA es la bala
se murió la autoridad.
Un gobernador inepto
entregado a su patrón
de la corrupción adepto
deshonrado va al panteón.
Ramón Alberto Garza:
Con su código magenta
y su risa de estirado
al panteón le debe renta
media vida de prestado.
Fue de Levy gran comparsa
se tragó sus fechorías
la entrevista fue una farsa
cómplice de tropelías.
Gerardo Fernández Noroña:
Este bicho nauseabundo
cobijado por MORENA
del Senado al inframundo
a los muertos envenena.
Desparrama podredumbre
pobre México con él
se consume en la lumbre
atizada por Luzbel.
Pedro Ferriz de Con e hijo Hijar:
Al primero por infiel
lo corrieron del trabajo
el segundo en anaquel
finge infarto cabizbajo.
Buscan rating con denuedo
el sepulcro es su destino
por ser ambos un remedo
Satanás es su vecino.
Omar García Harfuch:
Calaveras y panteones
lo saludan día y noche
por juntarse con cabrones
que le ofrecen un buen moche.
Con Morena es otra cosa
su prestigio está difunto
va que vuela pa´ la fosa
sin hacer mucho barrunto.
Mariana Rodríguez:
A la tumba, su marido
hoy la arrastra nuevamente
ella no hubiera querido
ser así de buena gente.
El panteón se regocija
la recibe con honores
”bienvenida seas, m´ija”
con Samuel son dictadores.
Adán Augusto López:
Se murió de dos reparos
por andar de noviecito
con mujer buscando varos
lo quería de abuelito.
Su riqueza lo traiciona
quiere mausoleo privado
le falta testosterona
aunque sea acaudalado.
Ricardo Salinas Pliego:
El panteón abrió este día
del SAT una sucursal
es motivo de alegría
recibir su funeral.
Inquilinos distinguidos
no se mueren muy seguido
y los muertos tan cumplidos
a abonarle bien tupido.
Adrián de la Garza:
Ser alcalde no quería
menos hoy gobernador
lo de él es policía
y lo otro, agotador.
Donde manda capitán
no gobierna marinero
eso sabe bien Adrián
también el sepulturero.
Miguel Treviño de Hoyos, ex alcalde de San Pedro Garza García:
Pues se le acabó la suerte
lo amortajan sampetrinos
entregándolo a la muerte
le cerraron sus caminos.
Su refugio allá en la EGADE
terminó el 3 de noviembre
y su tumba hoy invade
muy nutrida muchedumbre.
Jesús Nava: alcalde de Santa Catarina, NL:
Comenzó siendo panista
luego se volvió naranja
hoy es miembro morenista
¿qué color tendrá su zanja?
Más que cambio, es mutación
él lo sabe y se resigna
feamente va al panteón
y ante “El Bueno” se persigna.
Waldo Fernández, senador del PVEM:
Se le adelantó a la muerte
cual si fuera una campaña
presumió su buena suerte
y también su mala maña.
La calaca tiene dudas:
¿epitafio de su tumba?
le pondrá por nombre “Judas”
y a bailar al son de zumba.
Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, NL:
4T Norteña canta
con enjundia y entonado
la presión muy bien aguanta
en MORENA acurrucado.
Su llegada al cementerio
fue por COSTCO celebrada
hizo gala de criterio
y mucha gente apalabrada.
Claudia Sheinbaum Pardo:
La calaca le pregunta
cuando llega al cementerio
¿tu gobierno a dónde apunta?
hueles fuerte a vituperio.
No le sigas la corriente
AMLO está ya condenado
acércate a la gente
y aléjate del apestado.
Elon Musk:
Desde el cielo nos vigila
con tecnología avanzada
tiene todo pero alquila
en la tumba su morada.
Le cambió la vida al mundo
su poder nadie lo duda
sin embargo es iracundo
hoy la muerte lo saluda.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública:
Arruinó textos gratuitos
los llenó de demagogos
y la gente pide a gritos:
”¡Nos urgen pedagogos!”
La calaca le puso alto
a sus locas perversiones
quiso tomar por asalto
las clases en los panteones.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Clara Luz Flores:
Es de todas las confianzas
al menos eso parece
de CSP y sus ordenanzas
eso a ella favorece.
Hace bien al apoyarse
de Clara Luz en sus andares
a pesar de eso fallecen
les ponemos sus altares.
Samuel García, gobernador de NL:
Tapizó de propaganda
Monterrey con sus mentiras
más la muerte no se ablanda
”pues ahora me las tiras”.
El panteón no es tu dominio
no nos trates de engañar
y ahí te va este vaticinio:
bien muertito vas a estar.
Andrés Manuel López Obrador:
El poder es bien canijo
dobla a todos sin remedio
éste en mañas es prolijo
hay que quitarlo de enmedio.
Quiso pasar a la historia
lo logró al final de cuentas
su presencia es accesoria
nada en aguas turbulentas.
Donald Trump:
Cree que el mundo lo obedece
quiere guerra en vez de paz
y su tumba palidece
es rastrero y contumaz.
Condiciones pone a todos
la obediencia es condición
ignorante hasta los codos
es su muerte rendición.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía:
Una mesa de tres patas
conflictuada hasta la muerte
es Ebrard en sus facetas
dependemos de la suerte.
Sin Tratado nos morimos
somos presa de los gringos
ni de viejos aprendimos
dependemos de los pingos.
Nicolás Maduro:
Pobres los venezolanos
eran ricos, hoy son pobres
les crecieron los enanos
en el circo de los cobres.
Hugo Chávez el cabrón
hasta el miedo les quitó
busca su “hijo” aceptación
a las puertas del panteón.
Miguel Díaz-Canel:
Testaferro de los Castro
tiene a Cuba en la mazmorra
falleció y no deja rastro
con petróleo de la zorra.
Como rico se paseaba
por las calles de La Habana
a su pueblo maltrataba
muerto está con la fulana.
Andy López Beltrán:
Heredó desde Palenque
el poder de un movimiento
hoy se ríe un viejo enclenque
”ahí les dejo a mi jumento”.
Viaja y come como rey
roba y tranza como pocos
en la tumba se hace güey
rodeado de puros locos.
Alejandro “Alito” Moreno:
Los madrazos que le puso
a Noroña en el Senado
para nada fue un abuso
por el público, adorado.
Lo reciben con honores
las calacas y la muerte
agradecen sus favores
le deseamos mucha suerte.
Viva Autobus:
Sus motores se apagaron
les falló el mantenimiento
en la ruina se murieron
lloran su empobrecimiento.
Lo bueno de todo esto
es para los pasajeros
no tendrán un fin funesto
a manos de esos groseros.
Saaaantiago González, diputado federal del PT, rémora de MORENA:
Salió bueno para el baile
en la pista del Congreso
se la daba de muy fraile
este adorador del hueso.
Al panteón llegó danzando
de la mano de su Beto
lo enterraron arrastrando
poco honor y sin respeto.
El acordeón:
Instrumento puesto en moda
hoy los jueces lo veneran
en entierros y en la boda
muchos otros lo quisieran.
”De cojín soy el padrino
de la novia mayormente”,
dice el juez, el muy ladino
ha de ser clarividente.
CAJÓN DESASTRE:
Estas fueron las calacas
que tenía preparadas
mexicanas y polacas
todas bien acurrucadas.
Que noviembre nos sorprenda
en otoño duele menos
va la vida como ofrenda
a la muerte, bien serenos.