Árbol intervencionista
Cartones
por
Waldo
CARTONES /
miércoles, diciembre 24, 2025 - 11:00
Waldo - Árbol intervencionista
Navidad
Petróleo
Política Internacional
Personajes
Donald Trump
