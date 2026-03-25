Balance disparejo

La revocación de mandato, incluida en la iniciativa presidencial conocida como el Plan B, han advertido opositores y expertos en materia electoral, abre paso a elecciones inequitativas rumbo al 2027, debido a que se le permite a la presidenta promover el voto y hacer campaña a favor de los candidatos oficialistas, mientras a los otros partidos les colocan un bozal.

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