Coordinaciones estatales

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Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
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Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)
La Secundaria General No. 13 del ejido La Unión permanece cerrada mientras la Fiscalía de Coahuila investiga el ataque ocurrido el 1 de octubre.

Cierran Secundaria 13 de Torreón tras atentado; colocan memorial mientras la FGE de Coahuila realizan las investigaciones

Lobos y Lobas UAdeC tendrán actividad este sábado 3 de octubre ante UDEM y UACJ, respectivamente, en la Liga ABE.

Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE
El guardia de seguridad recomienda cargar con los siguientes artículos ya que podrían significar una diferencia entre la vida y la muerte

¿De viaje? Te decimos qué empacar en tu botiquín de primeros auxilios
EL futuro de Pike también podría decidirse en los tribunales, donde los jueces sopesarán si Tennessee puede intentar legalmente otra ejecución y qué impacto tendrá el procedimiento fallido en su sentencia de muerte.

Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora