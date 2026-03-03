Desacuerdo legislativo

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pausado por tercera ocasión el envío de su reforma electoral bajo el argumento de que se realizan “ajustes finales”. Sin embargo, la postergación se da en medio de la falta de consenso con sus aliados del Verde Ecologista y Partido del Trabajo.

