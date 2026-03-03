Desacuerdo legislativo

+ Seguir en Seguir en Google
Monsi
por Monsi
CARTONES / 3 marzo 2026
    Desacuerdo legislativo
COMPARTIR

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pausado por tercera ocasión el envío de su reforma electoral bajo el argumento de que se realizan “ajustes finales”. Sin embargo, la postergación se da en medio de la falta de consenso con sus aliados del Verde Ecologista y Partido del Trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum mete presión a reforma electoral: podría enviarla mañana y mantiene ‘no negociables’ dos ejes

TE PUEDE INTERESAR: Se deslinda Partido Verde de posturas de sus legisladores sobre la reforma electoral

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Reforma Electoral
Política México

Organizaciones

Partido Del Trabajo
PVEM
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama es una acción sencilla que, dentro del Feng Shui, simboliza limpieza energética y protección nocturna.

Sal gruesa junto a la cama: el ritual nocturno que el Feng Shui recomienda para armonizar tu descanso
El gobernador Manolo Jiménez llama a los precandidatos a privilegiar el interés común y mantener un ambiente de respeto y diálogo.

Llama el gobernador Manolo Jiménez a campañas propositivas y de altura en la renovación del Congreso de Coahuila
Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos

Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos
true

AHMSA: ¿su futuro en manos de un inversionista?
Vista de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí en Bourj Al Barajneh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano.

Israel envía tropas al sur de Líbano; Hezbollah afirma estar listo para una guerra abierta

true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
true

San Pedro debe cobrar al ex alcalde Miguel Treviño, demolición ilegal que ordenó en Torres Ysabella
Excelente respuesta ha tenido el pago del impuesto predial en Saltillo.

Saltillo recauda 70 por ciento del predial; uno de cada 4 pagos ya se hace en línea