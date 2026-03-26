Ecocidio marino

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Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 26 marzo 2026
    Ecocidio marino
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Tras haber negado la muerte de fauna marina debido al derrame de hidrocarburo, la gobernadora de Veracruz, Rocio Nahle, declaró en un video que el derrame había llegado al estado “en forma de goteo... de manchas”.

“Dije yo, que como si fuera forma de goteo, goteo grande, un goteo, porque son manchas; son, pues sí, como gotas de hidrocarburo en la arena”.

Señaló que las playas se estaban limpiando para dejarlas listas para la Semana Santa, asegurando que ya se encontraban “aparentemente limpias”.

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