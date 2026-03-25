Veracruz asegura que las playas están listas para la Semana Santa, tras derrame de hidrocarburos

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México
/ 25 marzo 2026
    Veracruz asegura que las playas están listas para la Semana Santa, tras derrame de hidrocarburos
    VERACRUZ, VERACRUZ, 25 MARZO 2026.- Elementos de la Marina realizan recorridos de playas de las ciudades de Veracruz y Boca del Río para proceder a la limpieza de estas, luego de que se vieran afectadas por la contaminación provocada por un gran derrame de hidrocarburo crudo en el Golfo de México. Cuarto oscuro | Victoria Razo

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, da informe sobre resultados de la limpieza de hidrocarburos en playa de Boca del Río

El 25 de marzo se reportó que presuntamente las playas de Veracruz, afectadas por la presencia de hidrocarburos en el agua, han sido limpiadas y estarán disponibles para visitar durante la Semana Santa.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se presentó en la playa para dar un informe sobre la situación. Aseguró que el presunto derrame de hidrocarburos, por parte de Pemex, llegó a los mares veracruzanos a base de manchas, no por un flujo directo.

dije yo, que como si fuera forma de goteo, goteo grande, un goteo, porque son manchas; son, pues sí, como gotas de hidrocarburo en la arena’ aseguró la gobernadora en una entrevista de radiodifusora del puerto de Veracruz.

La gobernadora se presentó en la playa Santa Ana de Boca del Río, junto con la presidenta municipal, Maryjose Gamboa Torales. Medios de información han descrito el informe de las funcionarias como una ‘minimización’ de lo que fue la severidad de los contaminantes en las playas.

Estamos limpiando nuestras playas en Veracruz. Trazas de hidrocarburo, trazas en algunos sitios... Estamos en un operativo de limpieza de playas, para tener ya las condiciones en esta Semana Santa de recibir a los visitantes y a los vacacionistas’ aseveró Nahle en su informe.

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Sin embargo, se detalló que la presencia del hidrocarburo estuvo un aproximado de 23 días, y que afectó a 13 municipios y 42 localidades del litoral veracruzano.

En la cuenta oficial de la gobernadora, Rocio Nahle, compartió un metraje filmado y producido por Pemex, el 24 de marzo, en donde se recorre de modo aereo las costas de Coatzacoalcos y las playas de Barrillas, Jicacal, Playa Linda y Laguna el Ostión, para demostrar la conclusión de la limpieza de hidrocarburos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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