Veracruz asegura que las playas están listas para la Semana Santa, tras derrame de hidrocarburos

El 25 de marzo se reportó que presuntamente las playas de Veracruz, afectadas por la presencia de hidrocarburos en el agua, han sido limpiadas y estarán disponibles para visitar durante la Semana Santa.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se presentó en la playa para dar un informe sobre la situación. Aseguró que el presunto derrame de hidrocarburos, por parte de Pemex, llegó a los mares veracruzanos a base de manchas, no por un flujo directo.

‘dije yo, que como si fuera forma de goteo, goteo grande, un goteo, porque son manchas; son, pues sí, como gotas de hidrocarburo en la arena’ aseguró la gobernadora en una entrevista de radiodifusora del puerto de Veracruz.

La gobernadora se presentó en la playa Santa Ana de Boca del Río, junto con la presidenta municipal, Maryjose Gamboa Torales. Medios de información han descrito el informe de las funcionarias como una ‘minimización’ de lo que fue la severidad de los contaminantes en las playas.

‘Estamos limpiando nuestras playas en Veracruz. Trazas de hidrocarburo, trazas en algunos sitios... Estamos en un operativo de limpieza de playas, para tener ya las condiciones en esta Semana Santa de recibir a los visitantes y a los vacacionistas’ aseveró Nahle en su informe.